Bremen Die Wohnungsbaugesellschaft Brebau wird jetzt 80 Jahre alt – natürlich nutzt das Unternehmen die Möglichkeit, das werbewirksam zu feiern. Mehr als 18 000 Menschen „wohnen in unseren Mietwohnungen, Reihenhäusern oder Eigentumswohnungen“, heißt es bei der Brebau. Sie alle und auch alle anderen Interessierten in Bremen und „umzu“ sind nun aufgerufen, sich an einem Fotowettbewerb zu beteiligen, der Teil der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Brebau-Gründung ist.

„Bremen, mein Zuhause“ – das ist der Titel des Wettbewerbs, den die Wohnungsbaugesellschaft gemeinsam mit dem Focke-Museum in Schwachhausen organisiert. „Der Wettbewerb richtet sich ausschließlich an Hobbyfotografen“, sagt Sprecherin Mareike Umlandt. „Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Bilder einreichen, die mit einem Titel und ein bis drei erklärenden Sätzen zum Ort, Zeitpunkt und Anlass der Aufnahme beschrieben werden sollen.“ Einsendeschluss ist Sonntag, 30. September.

„Mit der Aktion möchten die Initiatoren alle Bremer animieren, ihre Stadt noch besser kennenzulernen“, heißt es. Die ersten zehn Plätze des Fotowettbewerbs erhalten einen Preis, die 20 besten Fotos werden dann ab November im Focke-Museum ausgestellt. Teilnehmer können ihre Bilder auf www.brebau.de/80 hochladen – oder sie in Papierform mit dem unterschriebenen Teilnahmeformular (zu finden auf www.brebau.de/80) per Post an die Wohnungsbaugesellschaft schicken (Stichwort: „Fotowettbewerb“).