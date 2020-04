Abschottung Zeigt Wirkung: Keine Infizierten in Bremer Heimstiftung

Bremen Die Situation in der Bremer Heimstiftung und der Parkresidenz der Specht-Gruppe ist angesichts der Covid-19-Einschränkungen angespannt, aber ruhig. Zurzeit gebe es keinen Verdachtsfall in den Einrichtungen, erklärten gestern Nachmittag der Vorstandsvorsitzende der Heimstiftung, André Vater, und Sprecherin Frauke Meyenberg für die Specht-Gruppe.

Insgesamt habe man rund 50 Verdachtsfälle gehabt, so Vater, in etwa zur Hälfte unter Bewohnern und Mitarbeitern. Diese Verdachtsfälle hätten sich jedoch nicht bestätigt. „Es gibt keinen positiv getesteten Menschen in der Bremer Heimstiftung“, so Vater. Eine Momentaufnahme für den Zeitpunkt dieses Gesprächs, weiß auch der Vorstandsvorsitzende. „Das kann sich von Minute zu Minute ändern.“

Die Notfallpläne jedenfalls haben sich bewährt. Während der unklaren Lage, als die Ergebnisse der Tests noch nicht vorlagen, wurden im Falle der Mitarbeiter diese nach Hause geschickt, im Falle der Heimbewohner die entsprechenden Wohnbereiche unter Quarantäne gestellt – entweder Flure oder sogar ganze Etagen. Mit der Konsequenz: Die Bewohner blieben in ihren Appartements, die dort tätigen Mitarbeiter durften nicht in anderen Bereichen arbeiten. Dies galt auch für die Reinigungskräfte. Und die Nachtwachen, die im Fall der Quarantäne von zwei auf drei oder vier pro Haus aufgestockt werden mussten.

Auch in der Parkresidenz der Specht-Gruppe gibt es zurzeit keinen Infizierten, weder unter Mitarbeitern noch unter Bewohnern. Allerdings: „Wir haben einen Bewohner, der sich im Krankenhaus befindet und der sich dort angesteckt hat“, sagt Frauke Meyenberg. Für den Fall, dass sich das ändern sollte, hat das Heim demzufolge prophylaktisch eine Isolierstation vorbereitet.

Im Falle eines Verdachts „sind wir froh, wenn die Testergebnisse möglichst schnell vorliegen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Heimstiftung. Damit werde auch der Verbrauch an Schutzkleidung und Masken reduziert. „Anfangs hat das noch länger gedauert“, erinnert sich Vater, nun reichten zwei Tage, bis das Testergebnis vorläge.

Neben den Schutzmaßnahmen konzentrieren sich die Mitarbeiter in der Heimstiftung darauf, das soziale Leben der Heimbewohner aufrecht zu erhalten. Die telefonieren nun zum Beispiel an Tablet-Computern und unterstützt von Mitarbeitern mit ihren Angehörigen per Video. „So können wir eine stetige Kommunikation ermöglichen“, sagte Vater. Oder die Bewohner bekommen „Musikangebote von außen“ (Vater), wenn zum Beispiel eine Opernsängerin für die Bewohner an den Fenstern singt oder Musiker im Haus für Abwechslung sorgen. Vater: „Das sind schöne Signale im Moment.“

Die Statistik des Gesundheitsressorts bei den Pflegeheimen (Stand Mittwoch, 19 Uhr) lautet: 46 an Covid-19 erkrankte Bewohner, 28 erkrankte Mitarbeiter, drei Bewohner (Mitarbeiter: 2) sind genesen, 14 Bewohner (plus 1 zum Tag zuvor) sind verstorben.. Zwei Pflegeeinrichtungen stehen unter Quarantäne. Zusätzlich gibt es 28 Verdachtsfälle (elf Bewohner, 17 Mitarbeiter).