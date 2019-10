Bremen Luft für den Bremer Flughafen: Die Wirtschaftsdeputation und der Häfenausschuss haben am Donnerstag ohne Gegenstimme grünes Licht für ein Darlehen in Höhe von 12,6 Millionen Euro an den Airport gegeben.

Wenn nun am Freitag noch der Haushalts- und Finanzausschuss zustimmt – und das ist wahrscheinlich – wird Bremen als 100-prozentige Gesellschafterin des Flughafens das Darlehen im November auszahlen. Der Senat hatte sein Okay bereits gegeben.

Das Darlehen umfasst die Kosten für die Flughafenfeuerwehr für drei Jahre. Mit den 12,6 Millionen Euro können die Gehälter der Mitarbeiter ausgezahlt werden, ohne dass der Airport bereits begonnene Instandhaltungsmaßnahmen stoppen müsste, um seine Liquidität sicherzustellen. Denn das, so ein Sprecher des Flughafens, wäre die Alternative zur finanziellen Unterstützung Bremens. Die Gehälter seien also auf jeden Fall gesichert.

Bremen will den in Finanzschwierigkeiten steckenden Flughafen mit dem Darlehen entlasten. Das Geld muss in drei Tranchen zurückgezahlt werden, die erste noch dieses Jahr, die anderen 2020 und 2021. Das akute Liquiditätsproblem wird mit den 12,6 Millionen Euro gelöst.

Nicht gelöst ist damit, das sagt auch Airport-Chef Elmar Kleinert, der Sanierungs- und Investitionsstau in Höhe von gut 82 Millionen Euro. Das Häfenressort erwartet vom Flughafen ein Konzept, wie das Problem angegangen werden kann. Klar sei aber auch, das betonte Häfen-Staatsrat Tim Cordßen, dass der Flughafen für den Tourismus und für Bremen als Luft-, Raumfahrt- und Autostandort unverzichtbar sei. 25 000 Menschen sind laut Ressort von der Existenz des Flughafens abhängig. Am Airport selbst sind 550 Menschen beschäftigt. In Schieflage geraten ist er, weil den Angaben nach Sanierungen verschleppt wurden. Zudem traf die Germania-Pleite Bremen hart.