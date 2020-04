Aktion: Gymnastik auf dem Balkon und Innenhof-Quizshow

Bremen Mahndorf, Lesum, Blockdiek. Live-Musik, Tanzcafé, Training. In ganz Bremen lässt die Gewoba dieser Tage Innenhöfe zu Bühnen werden. „Eigentlich starten im April die ersten Balkon-Pflanzaktionen und zeitgleich lädt die Gewoba ihre Mieter zu Frühlingsfesten ein“, so Sprecherin Christine Dose. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders.

In Corona-Zeiten sollen alle nach Möglichkeit und möglichst viel zu Hause bleiben. So hat sich die Wohnungsgesellschaft neue Formen für ihre Frühjahrs- und Sommerprogramme einfallen lassen. „Innenhöfe und Rasenflächen zwischen den Gebäuden werden zu provisorischen Bühnen, während die Mieter ihre Wohnungen und Balkone als Logen oder Trainingsplätze nutzen.“

Mit von der Partie sind Künstler, Entertainer und Coaches, die eigentlich in dieser Zeit ganz andere Pläne hatten. Jetzt leiten sie in halbstündigen Einheiten Familien bei der Balkongymnastik an, fordern zum Mitsingen auf und erfreuen Bewohner mit klassischer Musik. Sie zeigen, wie man auf einem Balkon tanzen kann – und unterhalten einen Innenhof mit Quizshows.

Dose: „Wir können viele unserer Partner, deren Jobs unsicher geworden sind, weiter beauftragen und damit unseren Mietern etwas Abwechslung und eine neue Form der Gemeinschaft bieten.“ Obwohl die Angebote – aufgrund einer Auflage des Ordnungsamtes, um zu vermeiden, dass sich Menschenansammlungen bilden – nur über Aushänge im Treppenhaus angekündigt werden dürfen, sei die Resonanz „groß und durchweg positiv“.