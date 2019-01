An sechs Standorten Anzeigen erstatten

Bremen Anzeigen können Bremer Bürger jetzt nur noch an sechs Standorten aufnehmen lassen. Genau das aber sei eine Verbesserung, sagten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Polizeipräsident Lutz Müller und Polizeidirektor Rainer Zottmann (Leiter Einsatz) am Dienstag.

„Sechs Standorte sind besser als 16“, so Zottmann. „Zentralisierte Anzeigenaufnahme“ – so heißt das Projekt. An sechs regionalen Polizeikommissariaten können Bürger fortan Anzeigen erstatten – in der Regel wochentags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr; am Wochenende mit Einschränkungen. Zuständig sind nun die Polizeikommissariate: Mitte (Am Wall 200), Süd (Otto-Lilienthal-Straße 15–17), Ost I (Polizeipräsidium, In der Vahr 76), Ost II (Osterholzer Heerstraße 100), West (Waller Heerstraße 97) und Nord (Kirchheide 51).

Die Strukturen seien grundlegend verändert worden, sagte Innensenator Mäurer. „Anzeigen aufnehmen, das ist ein Massengeschäft.“ Etwa 150 000 Anzeigen seien es im Jahr.