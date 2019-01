Bremen Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Vorsitzenden Frank Magnitz haben die Ermittler am Freitag Videomaterial ins Internet gestellt, das die Attacke teils in Zeitlupe zeigt. Mit der Öffentlichkeitsfahndung hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft auf neue Hinweise in dem Fall, der international für Aufsehen gesorgt hat.

In dem Video sind die nach Polizeiangaben relevanten Sequenzen des Ablaufs in einer Rohfassung zu sehen. Die Szenen wurden demnach von zwei verschiedenen Kameras in der Sankt-Pauli-Passage beim Theater am Goetheplatz aufgenommen. In den Clips vom Montagabend ist zu sehen, wie Magnitz von einem Mann mit Kapuze von hinten umgerannt und dabei mit dem Ellenbogen offenbar am Kopf getroffen wird. Der Täter gehört zu einer Gruppe von drei Männern. Magnitz, der beide Hände in den Manteltaschen hat, stürzt nach der Attacke zu Boden und schlägt mit Kopf auf. Danach ist zu sehen, wie die Täter flüchten.



Das Video finden Sie auf der Homepage der Polizei Bremen unter folgendem Link: https://www.polizei.bremen.de/

(Hinweis der Redaktion: Offenbar sind die Server der Polizei derzeit überlastet und das Video deshalb teilweise nicht aufrufbar.)

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362 3888 zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, lobt die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 3000 Euro aus.

Der 66-jährige Magnitz war der Polizei zufolge am Montagabend in Bremen von hinten von einem Mann angesprungen worden. Der Täter gehörte zu einer Gruppe von drei Männern, die hinter dem Opfer zu sehen sind.

Unterdessen ist ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht, das Experten aber für fragwürdig halten. Aus Sicherheitskreisen hieß es am Donnerstag, an der Authentizität der Botschaft, die auf einer offen zugänglichen Seite gepostet worden sei, bestünden erhebliche Zweifel.

Die Gruppe nannte sich „Antifaschistischer Frühling“, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen habe das Schreiben am Mittwochabend entdeckt. Die Autoren zeichneten sich in dem Bekennerschreiben für den Angriff verantwortlich, um den 66-jährigen Magnitz „von seinem faschistischen Gedankengut zu befreien“.

Magnitz war der Polizei zufolge am Montagabend in Bremen von hinten von einem Mann angesprungen worden. Dies ergab demnach die Auswertung von Videoaufnahmen. Der Täter gehörte zu einer Gruppe von drei Männern, die hinter dem Opfer zu sehen sind. Magnitz war nach dem Angriff auf den Kopf gestürzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte flüchten.

Die AfD geht von einer klar politisch motivierten Tat aus. Die Polizei schrieb am Tatabend, dass aufgrund der Funktion des Geschädigten von einer politischen Motivation der Tat auszugehen sei. Das liege zwar aufgrund der Tätigkeiten des Opfers nahe, sagte ein Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Mittwoch. „Eine absolute Sicherheit haben wir aber nicht.“

Das zweifelhafte Bekennerschreiben im Namen von „Antifaschistischer Frühling Bremen“ wurde auf der Indymedia-Website inzwischen gelöscht.

Die Polizei bittet weiterhin darum, Bilder und Videos vom Montag, 7. Januar 2019, die etwa zwischen 16 und 18 Uhr im erweiterten Bereich des Goetheplatzes (Kunsthalle, Wallanlagen usw.) gemacht wurden, zur Verfügung zu stellen. Im genannten Zeitraum fanden in dem Bereich u.a. zwei Veranstaltungen statt, die stark frequentiert wurden. Unter folgendem Link gelangt man auf das entsprechende Portal der Bremer Polizei: https://hb.hinweisportal.de/