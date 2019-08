Bremen Mehrere Männer haben am Donnerstagabend in Bremen auf einen 21-Jährigen eingeschlagen und ihm gegen den Kopf getreten. Die Polizei Bremen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Bereits am frühen Sonntagmorgen traten unbekannte Täter auch einer 20-jährigen Frau in Bremen gegen den Kopf.

Das 21-jährige Opfer wollte laut Polizeiangaben mit seiner Freundin zu einem Supermarkt in der Sankt-Gotthard-Straße in Tenever gehen. Auf dem Gelände hätten sich dem Paar fünf bis sieben junge Männer entgegengestellt. Aus der Gruppe heraus soll der 21-Jährige mit mehreren Faustschlägen zu Boden gebracht worden sein. Anschließend trat man mehrfach gegen den Kopf des Bremers. Wenig später flüchteten die Angreifer. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Zwei Täter wurden als etwa 18 Jahre alt und 175 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Beide hatten schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet waren die beiden Männer mit einem grauen und einem roten Kapuzenpullover. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/3623888 entgegen.

Ähnlicher Vorfall am Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Unbekannte Täter hatten einer 20-jährigen Frau in der Neustadt mehrfach gegen den Kopf getreten, während diese am Boden lag. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder zu der Zeit in der Gegend unterwegs gewesen sind.

Zwischen 4 und 5 Uhr morgens verließ die 20-Jährige mit zwei Freunden eine Diskothek in der Straße Neustadtswall. Kurz vor der Langemarckstraße sei sie von einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf zwei unbekannte Frauen die Bremerin nach ihren Angaben an den Haaren umgerissen hätten, sodass sie gestürzt sei.

Am Boden hätten ihr die Unbekannten mehrfach gegen den Kopf getreten, woraufhin sie offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die 20-Jährige erlitt bei dem Angriff Kopfverletzungen und Prellungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Den Vorfall meldete sie am Dienstag der Polizei.

Die Gruppe der Angreifer habe nach Angaben der Frau aus zwei Frauen und zwei bis drei Männern mit dunkler Hautfarbe bestanden, die nach der Tat Richtung Langemarckstraße lief. Dort versuchten sie offenbar in ein Taxi zu steigen, was der Taxifahrer verweigerte.

Tritte gegen Kopf können tödlich sein

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen tödlich sein kann. Wenige Zentimeter würden entscheiden. Es hänge regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolge diese Delikte mit aller Konsequenz.