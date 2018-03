Bremen Am frühen Mittwochabend verletzte ein 33 Jahre alter Mann einen 26-Jährigen mit einem Messer, sodass dieser eine lebensbedrohliche Verletzung davon trug. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den Tatverdächtigen noch am Abend an seiner Wohnanschrift fest.

Laut Mitteilung der Polizei war das Opfer, welches ebenso wie der Täter aus dem Iran stammt, Teilnehmer eines Deutschkurses an der Faulenstraße. Gegen 17.40 Uhr betrat der 33-Jährige den Raum und forderte das spätere Opfer auf, ihn nach draußen zu begleiten.

Auf dem Flur kam es zum Streit und körperlichen Auseinandersetzungen, den dessen Verlauf der 33-Jährige den 26-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper stach. Während der Verletzte sich zurück in den Kursraum begab, flüchtete der Täter. Beide Männer waren sich bereits vorher bekannt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Noch am selben Abend nahmen Einsatzkräfte den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift fest.

Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Gegen den Iraner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.