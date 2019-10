Bremen Ein Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bremen-Hemelingen ist am Samstagmittag derart eskaliert, dass eine 59-jährige Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die 59-Jährige auf dem Parkplatz in der Vahrer Straße mit einer unbekannten Frau in Streit. Hier soll die Unbekannte bereits handgreiflich geworden sein. Wenige Minuten später griff ein Mann die 59-Jährige im Einkaufsmarkt an. Er schlug mehrfach auf die Frau ein und würgte sie am Hals.

Sowohl eine Kundin als auch eine Mitarbeiterin des Marktes versuchten dazwischenzugehen, bis der Mann letztendlich von ihr abließ. Er verließ den Markt gemeinsam mit der Unbekannten vom Parkplatz, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Bremerin wurde zur Behandlung in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.