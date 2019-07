Bremen „Wir befinden uns immer noch in der Anlockphase“, bestätigt SWB-Sprecher Christoph Brinkmann. Angelockt werden sollen für das Hotel gefiederte Gäste. Genauer: Tauben, denn die ärgern den Energieversorger am Müllheizkraftwerk in Findorff regelmäßig.

Ende Mai hat die SWB AG das Taubenhotel am Standort Oken auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks in Betrieb genommen. Kooperationspartner ist das benachbarte Tierheim. Mitarbeiter des Tierheims haben die ersten Gäste im Hotel untergebracht. Hintergrund: So sollen weitere Hotelgäste, in diesem Fall die wildlebenden Tauben, neugierig aufs neue Angebot gemacht werden. Gebaut wurden die drei Volieren von den technischen Auszubildenden des Unternehmens, in der Ausbildungswerkstatt und durch beauftragte Handwerker, soweit es Holzarbeiten betraf, erzählt Brinkmann.

Bisher ist erst eine Voliere geöffnet, da die Anwerbephase noch in vollem Gange ist, wie Brinkmann sagt. Das Projekt sei ein Prozess von Monaten. „Ende des Monats gibt es einen Zwischenbericht. Dann wissen wir, wie viel Tauben mehr da sind, als das Tierheim eingesetzt hat.“

Den Hotelbetrieb führen vorwiegend Mitarbeiter des Bremer Tierheims und der SWB. „Wir hoffen, dass dieser Versuch Verbesserungen für die Arbeitssituation aller Mitarbeiter auf dem Gelände mit sich bringt“, kommentiert Kraftwerksleiter Matthias Hesse diesen Schritt.

Warum genau ein Taubenhotel? Durch die Verbindung von ganzjähriger Wärme und ständiger Nahrungsquelle biete das Müllheizkraftwerk den Tauben einen idealen Aufenthaltsort. Nachteil: Die Tiere fressen kein artgerechtes Futter, und das Arbeiten in der Anlage sei für die Mitarbeiter extrem unangenehm, weil die Vögel überall ihren Kot hinterließen, erklärt Hesse. Im Hause SWB wurde die Problematik erörtert, sagt Brinkmann, und die Mitarbeiter stießen auf ein Modell, das sich den Angaben zufolge am Hamburger Hauptbahnhof bewährt haben soll.

Der Sprecher setzt auf die Wintermonate, sie spielen wegen der Kälte eine große Rolle. „Wenn die Tauben merken, dass hier leicht Futter zu holen ist, wird das Hotel sicherlich beliebt sein.“

Beim Taubenhotel handelt es sich um einen geschützten Futterplatz, der gleichzeitig die Möglichkeiten fürs Brüten bietet, ein echter „Wohlfühlort“ also, heißt es. Die Tauben haben eine feste Anflugstelle, bekommen artgerechte Fütterung und frisches Wasser. Sie koten hauptsächlich im Gehege, dadurch bleiben die Gebäude drumherum ebenso sauber wie Straßen und Gehwege. Und künftig, also 2020, soll auch die rasante Vermehrung der Tauben vermindert werden. Dafür sind bereits Gipseier bestellt worden, sagt Brinkmann. Den Tauben werden dann die Fake-Eier statt der echten untergeschoben.

Die Anlage selbst kostet 20 000 Euro. Der jährliche Unterhalt für das Taubenhotel schlägt noch einmal mit 20 000 Euro zu Buche.