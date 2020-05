Asbest: Nun Kritik von Polizisten

Bremen Nach dem Großbrand im Bremer Industriehafen Ende April hat die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert, dass eingesetzte Polizisten nicht genug vor Asbestbelastung geschützt worden seien. Tests der Feuerwehr hätten ergeben, dass die gesamte Einsatzbekleidung und alle Fahrzeuge kontaminiert gewesen seien, so der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Jürn Schulze, in einer Mitteilung vom Wochenende. „Wir hatten der Polizeiführung vorgeschlagen, am Einsatzort getragene Kleidung beproben zu lassen“, erklärte Schulze.

Nach dem Einsatz habe niemand dafür gesorgt, dass die Kleidung der Polizisten von übriger Wäsche in den Haushalten sicher getrennt worden sei. Ein vollständiger Austausch aller Uniformteile sei nun die einzige Lösung. Außerdem müssten auch die am Brandort eingesetzten Polizeifahrzeuge untersucht werden. „Es ist doch ein Irrsinn, zu glauben, dass bei der Feuerwehr alles kontaminiert wurde, bei der Polizei aber nicht.“

Wie berichtet, herrscht unter Feuerwehrleuten große Verunsicherung. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass die Einsatzleitung die Kräfte nicht richtig über Gefahren informiert hat – und eine Kontamination in Kauf genommen wurde. Dem hat das zuständige Innenressort entschieden widersprochen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen