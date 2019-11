Bremen Die im Juli in den Libanon abgeschobene Bremer Clan-Größe Ibrahim Miri ist nach eigenen Angaben mit der Hilfe von Schleppern nach Bremen zurückgekehrt. Das berichtet die „Bild am Sonntag“. Die Zeitung beruft sich auf den Asylantrag, den Anwalt Albert Timmer am Mittwoch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für seinen Mandanten gestellt hat. Demnach habe sich Miri im Libanon einen neuen Pass besorgt und sei dann heimlich über Syrien in die Türkei eingereist. Von dort ging es mit eingangs erwähnter Schlepperhilfe über den Landweg nach Deutschland.

Die genaue Route will der ehemalige Chef des mittlerweile verbotenen Rockerclubs „Mongols“ in der Anhörung vor dem Bamf in Nürnberg skizzieren. Der 46-jährige Miri beantragt laut Anwalt Asyl, weil er im Libanon in einen Blutrachekonflikt zwischen seiner und einer anderen Familie geraten sei, die wiederum von der Hisbollah unterstützt werde. Miri will gleich nach seiner Ankunft im Libanon erkannt und bedroht worden sein.

Ibrahim Miri (46) sitzt seit Mittwoch in Abschiebehaft. Diese ist bis 2. Dezember begrenzt, kann aber unter bestimmten Umständen verlängert werden.

In Bremen ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen der illegalen Einreise. Der Clan-Chef hat nach seiner Rückkehr Selbstanzeige gestellt, da er ohne Visum und Pass eingereist ist.

Beim Verwaltungsgericht liegt eine Klage vor, mit der der Anwalt des Mannes die Rechtmäßigkeit der Abschiebung anficht.