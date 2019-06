Bremen Nach der mutmaßlich islamfeindlichen Messerattacke auf einen Jugendlichen in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um einen 27 Jahre alten Deutschen. Er habe zugegeben, den 16-Jährigen am vergangenen Freitag mit einem Messer verletzt zu haben. Der muslimische Jugendliche konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Da sich der 27-Jährige bei seiner Festnahme psychisch auffällig verhielt, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Es sei nicht auszuschließen, dass er weitere Menschen in Gefahr bringen könnte, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten ermitteln gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Jugendliche hatte in der Nacht zum Samstag zusammen mit einem Freund die Straßenbahn genommen. Als die beiden von einem Fahrgast beleidigt wurden, versuchten sie, sich umzusetzen. Dabei stach der Täter dem 16-Jährigen von hinten in den Hals. Das Opfer und sein Freund hatten angegeben, vor dem Angriff islamfeindlich beschimpft worden zu sein.

