Bremen Ein Jungbulle hat am Samstag die Bremer Polizei auf Trab gehalten: Das neun Monate alte Tier mit Namen „Hansi“ war am Nachmittag beim Ausladen aus einem Transporter ausgebüxt und anschließend quer durch Bremen-Oslebshausen spaziert. Ganz so spaßig, wie das zunächst klingen möge, sei die Aktion jedoch nicht gewesen, so die Polizei am Sonntag. Der Bulle habe nämlich unter erheblichem Stress gestanden und sei latent aggressiv gewesen, hieß es.

Den Einsatzkräften gelang es, den stämmigen Bullen aufzuhalten, ohne das Menschen verletzt oder Sachen beschädigt wurden. Der Vierbeiner wurde betäubt und hat seinen aufregenden Spaziergang unverletzt überstanden.