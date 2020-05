Bei Bremen: Auto rammt Pferd auf A27

Bremen Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pferd und einem Pkw kam es laut Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 27 in Höhe der Abfahrt Bremen-Überseestadt. Dabei wurde das Tier verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Der 49 Jahre alte Pferdebesitzer war mit seinem Gespann aus Transporter und Pferdeanhänger auf der Autobahn unterwegs. Weil das Tier im Anhänger unruhig wurde, hielt der Mann auf dem Standstreifen an. Hier bemerkte er, dass das Pferd aus der geöffneten seitlichen Anhängertür heraus trat.

Aus nicht mehr nachvollziehbarem Grund wurde das Tier laut Polizei aufgeschreckt und geriet außer Kontrolle. Es befreite sich und galoppierte als „Geisterpferd“ auf der Richtungsfahrbahn Hannover. Im Bereich der Ausfädelungsspur der Abfahrt Überseestadt kollidierte das Pferd im mittleren Fahrstreifen mit dem SUV eines 41-jährigen Autofahrers.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Das Pferd konnte von seinem Besitzer anschließend eingefangen werden. Es hatte sich an einem Bein und der Flanke erheblich verletzt und wurde vom Besitzer in eine Tierklinik gebracht.

Während das verletzte Tier in den Transportanhänger zurück gelotst wurde, sperrte die Polizei die Autobahn für rund 10 Minuten in beide Richtungen. Es kam nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.