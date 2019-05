Bremen Behandlungsfehler, Streit mit der Krankenkasse oder „nur“ das Paar orthopädische Schuhe – Menschen werden in ihrem Leben mit ganz unterschiedlichen medizinischen Sorgen konfrontiert. Häufig werden sie dabei vor schier unlösbare Probleme gestellt. Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) hilft seit 2017 in solchen Situationen. Auch in Bremen ist die UPD aktiv und hat jetzt Zahlen für 2018 veröffentlicht.

Was ist die UPD und was macht sie genau ?

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Seit 2017 beraten etwa 130 Mitarbeiter Menschen bei ganz verschiedenen Problemen. So zum Beispiel bei Streitigkeiten mit der Krankenkasse, wenn es Probleme mit der Abrechnung von Behandlungskosten geht, erläutert Laura Tolle von der Beratungsstelle in Bremen. Die UPD gibt darüber hinaus unter anderem Ratschläge, wie Patienten an Hilfs- und Heilmittel kommen, aber auch wie sie in Widerspruchsverfahren vorgehen können. Sie klären über Risiken bei Operationen auf und geben Tipps, wie man Reha-Anträge stellt und einen Facharzt findet.

Wie viele Menschen aus Bremen und Bremerhaven haben 2018 das Angebot genutzt ?

2420 Beratungen fanden im vergangenen Jahr statt, 900 zählte Laura Tolle allein für dieses Jahr bis April. Knapp 87 Prozent der Fragen wurden dabei telefonisch beantwortet, fast acht Prozent in persönlichen Gesprächen und fast fünf Prozent online. Zwei Drittel der Ratsuchenden waren Frauen (67,7 Prozent), ein Drittel (32,2 Prozent) Männer. Mit etwa 42 Prozent suchten vor allem Menschen von 46 bis 65 Jahren Hilfe bei der Patientenberatungsstelle.

Mit welchen Fragen und Sorgen treten Menschen an die UPD heran ?

Ein Großteil (46 Prozent) der medizinrechtlichen Fragen bezog sich auf das Thema Leistungsansprüche. Sprich: Welche Ansprüche habe ich gegenüber meiner Krankenkasse, welche Leistungen werden übernommen und welche nicht. „Ärger mit der Krankenkasse führte bislang viele zu uns“, sagt Laura Tolle. 19 Prozent der Menschen ließen sich bezüglich ihrer Patientenrechte informieren, zehn Prozent hatten den Verdacht, falsch behandelt worden zu sein. Im Gesundheitsbereich ging es vorrangig um Reha-Plätze oder um die Suche nach einem Facharzt (27 Prozent), gefolgt von Beratungen in Akutsituationen (15 Prozent) sowie Risiken und Nebenwirkungen bei beispielsweise Operationen (zwölf Prozent).

Ist das Angebot kostenlos ?

Ja, ist es. Sowohl per Telefon, im persönlichen Gespräch, per App oder online – alle Angebote der UPD sind kostenfrei.

Wer berät mich ?

Das Netzwerk, so Laura Tolle, besteht aus 130 Mitarbeitern. Vom Volljuristen über Apotheker, Fachärzte, Krankenschwestern und medizinische Fachangestellten finden sich viele Ansprechpartner wieder.

Wie finde ich die UPD in Bremen ?

Die Bremer Beratungsstelle liegt an der Hollerallee 8 und ist dort barrierefrei zu erreichen. Bei persönlichen Gesprächen wird um eine Terminvereinbarung unter Telefon 0800/ 011 77 25 gebeten. Zusätzlich gibt es deutschlandweit UPD-Mobile, die unter anderem in Bremerhaven Halt machen. Zudem werden Beratungen auch in russischer, türkischer und arabischer Sprache angeboten.