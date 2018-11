Bremen Von September bis September verläuft aus Sicht der Arbeitsagentur ein Ausbildungs- und Beratungsjahr. Die Agentur für Arbeit in Bremen zeichnet ein positives Bild zum abgeschlossenen Ausbildungsjahr. 3 318 Bewerber kamen laut Arbeitsamt-Statistik auf 3650 Stellen. 177 Bewerber sind noch unversorgt, 327 Stellen offen. Nun beginnt das sogenannte fünfte Quartal, die Arbeitsagentur versucht, weiter nachzuvermitteln.

„Für die Unternehmen ist es schwerer geworden, Nachwuchs zu finden. Die Bewerber finden leichter eine Stelle“, sagt Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. „Ich höre von den Beratern, dass auch die Schwächeren jetzt einen Ausbildungsplatz finden.“

Stadt verzeichnet Plus

Die Handwerkskammer sieht in der Stadt Bremen ein Plus von sechs Prozent bei den Ausbildungsverträgen, in Bremerhaven sei die Lage stabil. In Bremen sei das Bau- und Ausbaugewerbe mit 26 Prozent mehr Ausbildungsverträgen stark gewachsen (Bremerhaven: plus sieben Prozent), in Bremerhaven der Bereich Metall und Elektro mit plus 23 Prozent (Bremen: plus sieben Prozent), so Martina Jungclaus, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Bremen.

Die Handelskammer verzeichnete bis Ende September 3 068 eingetragene Ausbildungsverhältnisse. 1 007 entfallen auf den gewerblich-technischen Bereich. 2061 Verträge wurden im kaufmännischen Bereich geschlossen. 1117 Jungen und 944 Mädchen gingen hier in Ausbildung.

„Wir haben eine Stabilisierung gegenüber dem Vorjahr erreicht“, sagt Karlheinz Heidemeyer, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung Handelskammer Bremen. Er betont ebenfalls die gestiegene Bereitschaft der Unternehmen, Jugendliche mit schlechteren Startchancen auszubilden. „Entsprechende Ausbilder befassen sich mit diesen Jugendlichen“, sagt er.

Azubis aus Umland

Nicht so gut würde die Bremer Ausbildungswelt ohne Azubis aus dem Umland aussehen. Heidemeyer verweist auf Zahlen von 2017: „39,7 Prozent der Azubis kamen aus dem niedersächsischen Umland.

Eine kritische Sicht auf das Ausbildungsjahr wirft die Bremer Arbeitnehmerkammer. Sie kritisiert, dass die Arbeitsagentur auch Jugendliche in Praktika und Übergangssystemen als versorgt wertet. Nur 35 Prozent der Jugendlichen aus Beratung seien an eine betriebliche Ausbildung gekommen. Viele Jugendliche würden eigenständig auf Lehrstellensuche gehen und so nicht in der Statistik auftauchen.

Die Kammer verweist auf Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung, nach denen 2017 im Land Bremen nur 67 Ausbildungsplätze auf 100 Bewerber gekommen seien.