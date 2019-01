Bremen Die Idee hinter „Weserholz“ stammt von Paula Eickmann (33), die im Ruhrgebiet geboren ist. Sie ist Schneiderin, Medienwissenschaftlerin sowie Kunst- und Kulturvermittlerin. Sie und ihre Kollegen wollen „Weserholz“, gegründet 2017, zu einem Sozialunternehmen entwickeln.

Ein Produkt des Kollektivs sind die sogenannten Kekendos. Die Trainees und Mitarbeiter aus Afghanistan, Deutschland, Gambia, Guinea, Iran, Mazedonien, Senegal und Syrien ließen unterschiedliche Standpunkte bei der Entwicklung dieser mobilen Büromöbel einfließen. Einer der Entwickler beklagte, bei der Arbeit im Sitzen immer müde zu werden. Darum fordern und ermöglichen die Kekendos das Arbeiten im Stehen. So auch die Nachfolger Kekendo 2 und 3, die über eine Papierrolle an der Seite verfügt. „Man kann das Papier in der Schublade verschwinden lassen oder beliebig weit über die Schreibfläche ausrollen“, zählt Eickmann einen Vorteil auf.

Nun ist der erste Trainee-Jahrgang aus sechs jungen Erwachsenen mit „unsicherer Bleibeperspektive“ fertig. Vier von ihnen sind jetzt in Einstiegsqualifizierungen und lernen die Berufe Bäcker, Bodenleger und Fachkraft für Lagerlogistik.

Seit Mitte September 2018 sind nun neue Trainees da. Neben der handwerklichen und gestalterischen Lernarbeit in der Werkstatt lernen sie sie auch Deutsch und Mathematik. Der neue Jahrgang erprobt derzeit neue gestalterische Ideen. Ziel ist, ein zweites Produkt zur Marktreife zu bringen. Meistens machen die Trainees zwei bis drei Kurzzeitpraktika außerhalb von Weserholz.

Eickmann sieht in der Vielfalt der Herkunftsländer einen breiten Schatz an Erfahrungen und Fähigkeiten. Andere Sprachen bergen andere Denkweisen und auch andere Körpersprachen. „Wenn jemand fünf Sprachen spricht, muss man sich doch fragen, wie kreativ ist das eigentlich“, sagt Eickmann.

Amin (28) leitet die Trainees in handwerklichen Fragen an. Amin spricht Kurdisch, Arabisch, Deutsch sowie ein bisschen Türkisch und Persisch. Er hat in Syrien gelernt und in der Türkei als Tischler gearbeitet. „Auch jede einzelne Werkstatt hat eigene Ideen und Lösungsansätze“, sagt er.

Im neuen Jahrgang ist Heidar Dolat (20). Er zog aus Afghanistan in den Iran, wo er fünf Jahre als Steinmetz arbeitete. Von der Ausbildung dort hat er aber keine Papiere. „Für mich ist das hier etwas ganz Neues. Ich würde gerne Maler werden“, sagt er. „Ich habe da ein gutes Gefühl.“