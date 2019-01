Bremen „Der Makler nannte mir eine Preisspanne und ich wollte wissen, wie man ans obere Ende kommt“, sagt die 50-Jährige. Bei der Recherche im Internet stieß sie auf das in Deutschland junge sogenannte Home Staging, eine Branche von Spezialisten für die Präsentation von Immobilien.

In den USA seit etwa dreißig Jahren etabliert, ist Home Staging in Deutschland eher unbekannt. „Ich wusste nicht, dass das ein eigenständiger Beruf ist“, sagt sie. Noch heute wohnt sie in dem Reihenendhaus, ergriff aber 2014 ihren neuen Beruf. „Ich brauchte ein Büro. Da habe ich das Haus behalten“, sagt sie.

Schütz arbeitet im Allgemeinen mit leeren Häusern und Wohnungen. Sie bestückt sie mit Möbeln aus ihrem Lager. „Leute gehen in leere Wohnungen und können sich nicht vorstellen, wie das möbliert aussieht. Sie haben meist keine Vorstellungskraft bezüglich der Raumdimensionen“, sagt sie. „Ich möbliere die Räume so neutral, dass sich jeder darin wiederfindet.“ Bereitet sie ihre Wohnung zum Verkauf, muss alles Persönliche raus. „Das lenkt den Blick zu sehr ab. Die Leute sollen nicht bei persönlichen Geschichten hängen bleiben“, sagt Schütz.

Die Räume sollten hell sein. Oft sehen alte Häuser mit modernen Möbeln gut aus. Deshalb würde Schütz ein altes Landhaus mit jungen Möbeln bestücken. Ansprechend seien auch Kontraste. „Manchmal stelle ich ein Fahrrad vor die Wand oder bringe einen Schriftzug, wie etwa ,New York City‘ an“, sagt Schütz. Dunkle Farben wirken beengend.

Jede Immobilie sei anders und verlange eine individuelle Lösung. „Man muss den Interessenten eine Idee geben, was man mit den Räumen machen kann“, sagt Schütz. Das Ergebnis der Arbeit sei ein bis zu 15 Prozent höherer zu erzielender Preis und der Verkauf nach durchschnittlich zwölf Wochen. Die Arbeit an einem Haus dauert im Durchschnitt eine Woche. Als Home Stagerin braucht Schütz eine ganze Menge an Möbeln. Sie sieht sich bereits nach einem größeren Lager mit 250 bis 300 Quadratmetern Fläche um.

„Der überwiegende Anteil der im Home-Staging-Tätigen sind Frauen“, sagt Schütz. Sie habe schon Bewerbungen bekommen, aber nur von Frauen. „Dekorieren ist nur ein kleiner Teil dieses Berufs. Die Möbel müssen auf- und abgebaut werden. Lagerhaltung gehört dazu, genauso das Kaufmännische“, so Schütz.

Zwischen der Entscheidung, den alten Beruf als Versicherungskauffrau aufzugeben und dem Start ihrer Firma lagen nur wenige Monate. Dennoch hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gut vorbereitet. „Da ist viel zu tun. Ich musste mich fragen, wo ich ein Lager her bekomme. Ich habe im Vorfeld Kontakte gesucht. Mit der Gründung war dann auch der erste Auftrag da“, sagt sie. Für ihre Gründung wurde Schütz 2018 mit dem Gründerinnenpreis des Bremer Vereins Belladonna, der in der Frauenförderung tätig ist, ausgezeichnet. Der Preis soll Frauen zu Firmengründungen ermutigen