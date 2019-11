Besuch für Miri abgelehnt

Bremen Zwei 50 und 54 Jahre alte Männer sind am Mittwochnachmittag im Polizeipräsidium in der Vahr erschienen, um den früheren Clan-Chef Ibrahim Miri (46) in der Abschiebehaft zu besuchen. Doch: Nur der 50-Jährige landete am Ziel. Für den 54-Jährigen endete das Vorhaben mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung, einer Sicherstellung seines Messers und einem dauerhaften Besuchsverbot, sagte ein Polizeisprecher.

Der 54-Jährige führte ein Taschenmesser mit sich und gab dieses freiwillig an der Wache ab. Als er durchsucht werden sollte, zeigte er sich damit aber nicht einverstanden. Er schrie herum und beleidigte die Polizisten, hieß es. Es seien Wörter wie „Wichser“, „Arschloch“ und „Nazis“ gefallen, berichtete der Polizeisprecher am Sonntag.