Bremen Wer im Online-Gewürzeshop von Laura Brandt eine Dose „Ceylon Zimt“ kaufen will, muss sich entscheiden: „Wie viel ist dir dieses Produkt wert?“ wird der Kunde gefragt. Denn statt eines Festpreises findet der Nutzer den Knopf „Preis bestimmen“ vor. Nach einem Klick öffnet sich ein Schieberegler, in dessen Mitte ein Referenzpreis von 6,50 Euro steht. Zieht der Käufer den Pfeil nach links, wird die Ziffer immer niedriger – bis zu einem Euro. Zieht er ihn nach rechts, wird sie immer höher.

Nutzen Kunden das Preismodell der Bremerin nicht schamlos aus? „Nein“, sagt die 34-Jährige, die mit ihrem Internetshop „Yummy Organics“ vor einem Jahr startete. „Bisher waren es nur Einzelfälle, in denen weniger als der Referenzpreis gezahlt wurde.“

Die meisten seien sogar bereit, 25 Prozent mehr zu überweisen. „Das klappt erstaunlich gut“, sagt Laura Brandt. Das liege daran, dass sie die gesamte Lieferkette vom Kleinbauern in Sri Lanka bis zum Versand offenlege und den Nutzern erkläre, welche Konsequenzen ihre Entscheidung habe. Wer online den Regler auf einen Euro schiebt, liest: „Leider können weder wir noch die Bauern überleben, wenn wir unsere Produkte verschenken...Vielleicht überlegst Du es Dir ja noch mal?“

Wer bereit ist, deutlich mehr zu zahlen, erhält ein Lob und die Garantie, dass faire Löhne gezahlt und Gewinne in soziale Projekte investiert werden. „Meine Zielgruppe sind Menschen, die etwas Gutes tun möchten“, betont die Gründerin. Ähnliche Erfahrungen machen Fiona und Christian Brinker. Das Paar führt seit drei Jahren unter dem Motto „Preislos glücklich“ das Kulturcafé „Findus“ in Bremerhaven. Auf der Menükarte stehen keine festen Preise. „Wir geben unseren Gästen einen großen Vertrauensvorschuss, und der wird nicht ausgenutzt“, sagt der 29-jährige Christian Brinker.

Nur durch Vertrauen läuft es beim Onlineshop nicht. Brandt hat eine Absicherung in ihr Modell eingebaut: Kein Kunde kann mehr als fünf Produkte unter Wert in den Warenkorb legen. Vereinzelt aber wurden schon Gewürze für nur einen Euro gekauft. In das Paket für eine solche Kundin legte Brandt eine Postkarte mit dem Hinweis, dass ihr Handel so auf Dauer nicht existieren könne. „Daraufhin hat sie mir eine E-Mail geschrieben und sich entschuldigt. Sie habe sich verleiten lassen. Nun fühle sie sich schlecht“, schmunzelt Laura Brandt. Beim nächsten Mal werde sie mehr zahlen. „Das fand ich sehr stark.“