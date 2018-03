Bremen Am Donnerstagnachmittag eskalierte im Bremer Stadtteil Findorff ein Beziehungsstreit.

Wie die Polizei mitteilt gerieten eine 41-Jährige und ihr 64 Jahre alter Lebensgefährte in Streit, in dessen Verlauf die Frau zunächst mit einem Blumentopf auf den Mann einschlug. Dabei erlitt er eine blutende Platzwunde am Kopf.

Im Anschluss daran griff sie ihren Lebensgefährten mit einem Messer an. Beim Versuch, den Angriff abzuwehren, erlitt der Mann Schnittverletzungen an den Armen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die mutmaßliche Täterin wurde noch im Treppenhaus von alarmierten Einsatzkräften gestellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Haftgründe gegen die Tatverdächtige werden aktuell geprüft.