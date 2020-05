Bilanz: 2019 fast 4500 Waffen beschlagnahmt

Bremen „Die Ergebnisse des vergangenen Jahres sind erfreulich“, sagt Colette Hercher, Präsidentin des Hauptzollamtes Bremen. Die Bilanz 2019 deute jedenfalls darauf hin, dass man gut aufgestellt sei, so die Pressestelle, die folgende Ergebnisse veröffentlichte:

• Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen sind mit 4,3 Milliarden Euro leicht um 80 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Bei den Einnahmen aus Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer von über 2,8 Milliarden Euro gab es gegenüber dem Vorjahreswert einen geringen Rückgang im normalen jährlichen Schwankungsbereich.

Die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern hingegen hatten mit fast 1,4 Milliarden Euro einen Zuwachs um über 100 Millionen Euro zu verzeichnen. „Die ohnehin hohen Steuereinnahmen des Vorjahres wurden auch in diesem Jahr wieder erreicht“, freut sich Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen.

• Rauschgiftschmuggel

Die Menge des sichergestellten Kokains ist mit 93 Kilogramm gemessen an den Vorjahren und entgegen dem Bundestrend gesunken. Jedoch wurden 2019 aus taktischen Gründen bereits Container mit mehr als einer Tonne Kokain in Südamerika abgefangen, die für Bremerhaven als Endhafen bestimmt waren. „Diese Kokainsendungen zeigen, dass Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas nach wie vor als Eingangstor nach Europa für die Kokainschmuggler gilt“, so Tödter.

Mit über 80 Kilogramm hat sich zudem die Sicherstellungsmenge von Kath, einer pflanzlichen Droge aus dem Nordosten Afrikas, fast verdoppelt. „Kath ist in seiner Wirkung dem des Amphetamin ähnlich“, erläutert Tödter.

• Waffen und Munition

Sicherstellungen von Waffen und Waffenteilen sowie Munition haben im erheblichen Umfang zugenommen. Fast 4500 Waffen- und Waffenteile sowie fast 4000 Stück Munition hat das Hauptzollamt Bremen 2019 aus dem Verkehr gezogen. Hauptsächlich hat es sich dabei um Softairwaffen gehandelt, die mittels Druckluft Kugeln verschießen. In vielen Fällen wurden aber auch verbotene Hieb- und Stoßwaffen sowie Schusswaffen aus dem Verkehr gezogen, die sich in Containern mit Umzugsgut befanden..

• Schwarzarbeit

Mit über 3000 eingeleiteten Strafverfahren wurden die ohnehin schon hohen Vorjahreswerte noch einmal deutlich übertroffen. Die eingeleiteten Bußgeldverfahren nahmen gemessen am Vorjahreswert um mehr als die Hälfte auf fast 700 Verfahren zu. Im Zuge der Ermittlungen wurden in 2019 Schäden in Höhe von über 17 Millionen Euro ermittelt. Die Schadenssumme liegt damit zwar deutlich unter der ermittelten Summe des Vorjahres, stellt aber in den Jahresvergleichen einen hohen Wert dar.

Aufgrund der Ermittlungen des Zollamtes wurde von den Gerichten außerdem ein Vermögen von sechs Millionen Euro gesichert, das Täter durch die Taten erlangt haben.

• Markenpiraterie

Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 5,8 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Anzahl an festgestellten Fällen hat sich weiterhin erhöht und zeigt, dass gerade hochpreisige Markenwaren beliebte Fälschungsobjekte sind. Insbesondere Waren aus dem Bereich des persönlichen Zubehörs wie Uhren, Schmuck, Brillen oder Taschen, aber auch Fahrzeuge einschließlich Zubehör waren mit Abstand Spitzenreiter im Hinblick auf die Warenwerte.