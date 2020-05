Bilanz: Deutlich weniger Spenden im „Bremer Loch“

Bremen Es ist Bremens größte Sammelbüchse – das „Bremer Loch“ auf dem Marktplatz. Wird eine Münze hineingeworfen, sind die Stadtmusikanten zu hören. Das im Loch gesammelte Geld geht an die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe. Da der Nachkriegsbürgermeister am 22. Mai geboren wurde, wird Jahr für Jahr im Mai Bilanz gezogen. Am Montag war es wieder so weit – Fragen und Antworten:

Wie viel Geld ist im

„Bremer Loch“ gelandet ?

Seit Mai 2019 sind genau 15 054,92 Euro eingegangen. Das war deutlich weniger als in den Vorjahren. In der Zeit von Mai 2018 bis Mai 2019 waren zum Beispiel noch 19 491,90 Euro zusammengekommen.

Womit wird der starke Rückgang erklärt ?

Corona dürfte sich ausgewirkt haben. Über viele Wochen waren kaum Menschen in der Innenstadt – keine Einkaufsbummler und auch keine Touristen, unter denen das „Bremer Loch“ wegen der tierischen Stadtmusikanten-Geräusche als Attraktion gilt. Einen weiteren möglichen Grund nennt Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff, ehrenamtlicher Vorstandschef der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe: „Es liegt auch ein bisschen an der Baustelle der Bürgerschaft, die das ,Bremer Loch‘ am Bauzaun versteckt.“ Aber: „Wir kriegen den Bauzaun auch wieder weg“, so der Christdemokrat weiter.

Was wird mit dem gesammelten Geld gemacht ?

Die Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe unterstützt damit zum Beispiel Projekte der Wohlfahrtsorganisationen. Im vergangenen Jahr flossen die Erlöse in die Sanierung und Instandsetzung des Spielplatzes der Arbeiterwohlfahrt an der August-Hagedorn-Allee in Arsten. In diesem Jahr soll das Geld älteren und gehbehinderten Menschen der Jüdischen Gemeinde zugutekommen, beispielsweise durch einen Fahrdienst, barrierefreie Zugänge und einen Treppenlift, so Elvira Noa, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde.

Wird nur einmal

im Jahr ausgeleert ?

Nein. Steffen Lehrmann und Karl-Heinz Radisch vom Roten Kreuz kümmern sich regelmäßig um das „Bremer Loch“. „In einem gesicherten Raum wird das Geld dann legal gewaschen“, sagt Lehrmann. „Anschließend zahlen wir es auf das Konto der Bürgerhilfe ein.“ Im Moment sei die Spendenlage „ein bisschen traurig“. Aber: „Es kommen wieder bessere Zeiten.“