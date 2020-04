Bildung: VHS-Leiterin wird Konrektorin an Hochschule

Bremen Dr. Sabina Schoefer, seit neun Jahren Direktorin der Volkshochschule Bremen (VHS), wechselt nun die Weserseite und wird zum 1. Juni Konrektorin für Digitalisierung an der Hochschule Bremen (HSB). Und was hat sie dort vor? In ihrer fünfjährigen Amtszeit soll die Soziologin in den Bereichen Studium und Lehre, Forschung, Transfer und Weiterbildung sowie in der Verwaltung die notwendigen Entwicklungsschritte anstoßen und dann weiter begleiten.

Ende an der VHS

Im Mai endet Schoefers Tätigkeit als Direktorin der Bremer Volkshochschule. Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz sagte dazu: „Ich bedaure den Wechsel sehr, kann aber verstehen, dass eine solch profilierte Führungspersönlichkeit nach nun knapp neun Jahren an der Spitze der Bremer Volkshochschule eine neue Herausforderung sucht.“ Es sei Schoefer gelungen, die VHS in vielen Bereichen weiterzuentwickeln und wichtige Weichenstellungen vorzunehmen, ergänzte Emigholz.

Funktion im Rektorat

Für Prof. Dr. Karin Luckey, Rektorin der HSB, ist die neue Funktion im Rektorat „wegen der zunehmenden Wichtigkeit, die aus der Digitalisierung resultierenden Prozesse auf allen relevanten Handlungsfeldern der Hochschule Bremen zu koordinieren“ von herausgehobener strategischer Bedeutung und zugleich eine „anspruchsvolle und zukunftsorientierte Aufgabe“. Die Digitalisierung im Wissenschaftssystem führe zu umfassenden Veränderungsprozessen, die durch das neue Konrektorat verantwortet und übergreifend umgesetzt werden sollen. Luckey weiter: „Im Mittelpunkt steht dabei, im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben.“

Schwerpunktmäßig geht es in den kommenden Jahren um digitale Lehr-, Lern- und Prüfungsformate, die Schaffung von Infrastrukturen für multimediagestütztes studentisches Arbeiten sowie um die Weiterentwicklung von Kompetenzen und Strukturen für die damit verbundenen Transformationsprozesse in Arbeitswelt und Gesellschaft.

Auch die Forschung sei eine Treiberin des digitalen Wandels. Die HSB wiederum sei mit ihrem Forschungs- und Transferangebot Impulsgeberin für das Innovationssystem. „Und schließlich geht es um die Verbesserung von Services für die Beschäftigten, Studenten und Kooperationspartner der HSB.

Bedeutende Rolle

Als internationale Hochschule spielt die Digitalisierung des Campus Management Systems eine zunehmend bedeutende Rolle ebenso wie die digitale Vernetzung mit den internationalen Hochschulpartnern“, sagte Luckey. Das sehe man auch in der gegenwärtigen Lage bestätigt: „Gerade die Herausforderungen wegen der Corona-Pandemie belegen die Notwendigkeit, in allen Bereichen digital gut aufgestellt zu sein.“