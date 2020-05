Blaulicht: Geschichte in drei Akten: Drogen, Flucht und Rache

Bremen Aus einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag entwickelte sich eine kuriose Kriminalgeschichte, mit strafrechtlichen Folgen für alle Beteiligten. Laut Polizei Bremen ereignete sich Folgendes:

• 1. Akt

Telefon Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte zunächst in der Straße Beim Handelsmuseum ein unberechtigt abgestelltes Auto auf einem Behindertenparkplatz. Als ein junger Mann in den VW Golf einsteigen wollte, kontrollierten ihn die Polizisten. Zunächst gab er falsche Personalien an, was die Einsatzkräfte nach kurzer Überprüfung sofort bemerkten und ihn damit konfrontierten. Mit der Lüge ertappt, flüchtete der Mann in den Breitenweg. Hier riss er die Seitentür eines wartenden Mercedes auf und setzte sich auf den Beifahrersitz. Der nicht eingeladene Fahrgast bedrohte die 45 Jahre alte Fahrerin und forderte sie auf, sofort Gas zu geben. Die dachte aber nicht daran, zog geistesgegenwärtig den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss und stieg aus dem Auto. Die Polizisten nahmen den Flüchtenden daraufhin im Wagen fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 28 Jahre alte Mann unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde er noch per Haftbefehl gesucht.

• 2. Akt

Da der Golf nicht auf den Fahrer zugelassen war, riefen die Polizisten die Halterin an. Sie berichtete, dass der Wagen gestohlen wurde. Dies verwunderte wiederum den 28-Jährigen, der die Frau doch kannte und sich das Auto laut eigenen Angaben nur ausgeliehen hatte. Nun „revanchierte“ er sich und informierte die Ermittler über Drogenaktivitäten der 24-jährigen Halterin und ihrem 32 Jahre alten Ex-Lebensgefährten.

• 3. Akt

Als das besagte Duo wenig später an der Wache erschien, um den Fahrzeugdiebstahl anzuzeigen, wurden die beiden erst einmal gebeten zu bleiben. Über die Staatsanwaltschaft konnten Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen und Autos erwirkt werden. Die Ermittler fanden und beschlagnahmten bei der Durchsuchung ein halbes Kilogramm Cannabis, kleineren Mengen an Kokain, Ausrüstung zum Plantagenbau, eine Machete und vieles mehr. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen zu dem Trio dauern an.