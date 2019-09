Bremen In der Nacht zu Dienstag ist in Bremen erneut ein Feuer ausgebrochen. Gegen 2 Uhr am Morgen entdeckten Passanten laut „buten und binnen“ den Brand eines Kunstwerkes vor der Bremer Kunsthalle. Die verständigte Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um eine Installation des belgischen Künstlers Maarten Vanden Eynde. Es zeigt einen Bus, einen Kleinbus, mehrere Zweiräder und Radios, die durch eine Nadel zusammengehalten werden.

Eine Fahndung der Polizei im Bereich Altstadt, Viertel und Wallanlagen blieb demnach ohne Ergebnis. Eine Brandstiftung sei wahrscheinlich, so eine Polizeisprecherin gegenüber „buten und binnen“, mögliche Motive seien noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte der Beifahrersitz eines Busses. „Es wurde als Fahrzeugbrand gemeldet, dann stellte sich heraus, dass es sich um ein Kunstwerk handelt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen innerhalb von 20 Minuten löschen.

Die Schadenshöhe ist unbekannt. Bei Kunstwerken sei dies schwer zu schätzen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten ermitteln wegen möglicher Brandstiftung und suchen nach Zeugen.