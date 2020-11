Bremen beginnt mit Ausgabe von FFP2-Masken

Bremen Die geplante kostenlose Ausgabe von FFP2-Masken zum Schutz vor Corona-Ansteckungen in Bremen soll am Freitag starten. Wie der „Weser-Kurier“ und Radio Bremen unter Berufung auf Angaben der Landes-Apothekerkammer meldeten, können Mitglieder von Risikogruppen – etwa Menschen ab 65 Jahren – die Masken demnächst in Apotheken abholen. Pro Monat sollen sie eine Packung mit zehn Stück erhalten, hieß es. Insgesamt würden rund 140 Apotheken in Bremen und Bremerhaven beliefert.

Der FFP2-Standard bietet einen höheren Schutz gegen Tröpfcheninfektionen als einfache Mund-Nase-Bedeckungen. Der Bremer Senat hatte ein möglichst einfaches Ausgabeverfahren angekündigt: Nach Angaben eines Sprechers aus der vorigen Woche sind weder ein ärztliches Attest noch ein Rezept nötig.