Bremen Vor dem ersten Werder-Spiel der Bundesligarückrunde am Samstagnachmittag weist die Polizei Bremen darauf hin, dass es während Fußballspielen vermehrt zu Fahrzeugaufbrüchen kommen kann. Besucher des Weserstadions sollten also dringend darauf achten, keine Wertgegenstände in ihren geparkten Autos zu lassen. Insbesondere Navigationsgeräte sind bei den Dieben sehr beliebt, so die Polizei.

Zudem ist vor und nach dem Spiel mit einem hohen Verkehrsaufkommen zum beziehungsweise vom Weserstadion zu rechnen. Dadurch kann es rund um das Weserstadion zu Verkehrsverzögerungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei empfiehlt Fußballfreunden, die mit dem Auto anreisen, per „Park-and-Ride“ zum Weserstadion zu fahren, da die Parkplätze am Stadion nur von Berechtigten mit entsprechendem Parkausweis sowie von Reisebussen genutzt werden dürfen. Der Park-and-Ride-Verkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird vom Hemelinger Hafendamm zum Stadion geführt.

Zusätzlich wird für Stadionbesucher „Park-and-Ship“ vom Stadtwerder zum Weserstadion angeboten: Auf dem Stadtwerder stehen kostenlose Parkplätze für Zuschauer des Fußballspiels zur Verfügung, die Sielwall-Fähre bringt die Besucher rasch über die Weser.

Zudem weist die Polizei Bremen darauf hin, dass der Osterdeich zwischen Sielwall und Stader Straße zweieinhalb Stunden vor und eine Stunde nach Spielende für den Verkehr gesperrt wird. Außerdem wird es für Samstag zwischen 12 und 21 Uhr ein Fanmarschverbot durch das Steintorviertel geben.