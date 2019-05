Bremer AfD schaltet Meldeportal frei

Bremen Die AfD hat am Montag auch in Bremen ihr umstrittenes Internet-Portal „Neutrale Schulen“ freigeschaltet. Der Landesvorsitzende Frank Magnitz ruft dazu auf, über die Plattform mutmaßliche Verstöße gegen das staatliche Neutralitätsgebot von Lehrkräften an Schulen zu melden. Plattformen dieser Art gibt es in mehreren Bundesländern. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte das Portal scharf. „Wir stehen für Demokratie und offene Auseinandersetzung“, sagte im Vorfeld Landesvorstandssprecher Christian Gloede. Gegen Faschismus und seine Helfer dürfe es keine Neutralität geben: „Nicht in Schule und nirgendwo.“