Bremer Ignoriert Kontaktsperre: Polizei schließt Geschäft von uneinsichtigem Autohändler

Bremen Weil ein 31-Jähriger Autohändler am Montag erneut gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß, hat die Polizei nun sein Geschäft geschlossen. Nachdem sich der Mann aus Vegesack bereits Mitte März mit Freunden in seinem Geschäft traf, feierte er am Wochenende dort eine Party mit mehreren Personen. Dabei widersetzte er sich den einschreitenden Polizisten, bespuckte und beleidigte sie.

Am Montagabend trafen Beamte den 31-Jährigen zusammen mit drei Männern in der Firma an. Es folgten Platzverweise und eine Strafanzeige. Außerdem verschlossen und versiegelten die Polizisten den Autohandel und stellten die Schlüssel sicher. Jetzt prüft das Ordnungsamt eine Schließung des Geschäftes.

Die Polizei Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass sie weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen wird und appelliert: „Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Allgemeinverfügung, binden Sie keine Einsatzkräfte. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in ihrer Umgebung.“