Bremer Kriminalpolizei Ermittelt: Rechtsextremistische Drohmails verschickt

Bremen Eine Drohmail mit rechtsextremistischem Inhalt haben eine Moschee, eine „Die Linke“-Politikerin und eine Hilfsorganisation für Geflüchtete in Bremen am Wochenende erhalten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Schreiben mit rechtsextremistischen Inhalten und Drohungen erreichte die Moschee in Bremen-Gröpelingen am Samstag. Eine Kopie dieser Mail überreichten die Moschee-Mitarbeiter am Montag der Polizei Bremen.

Der Landesverband der Partei „Die Linke“ mit Sitz in Bremen-Mitte erhielt ebenfalls am Samstag eine rechtsextremistische Drohmail. Die 57-jährige „Die Linke“-Politikerin, an die das Schreiben adressiert war, au erstattete am Montag Anzeige.

Strafantrag stellte am Montag auch ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für Geflüchtete in Bremen-Horn, die am Sonntag ebenfalls eine Drohmail mit rechtsextremistischen Aussagen erhalten hatte.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen.