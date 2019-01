Bremen Die Bremer AfD hat den Untreue-Vorwurf gegen ihren Landesvorsitzenden Frank Magnitz (66) zurückgewiesen. Der Vorwurf aufgrund der Anzeige eines ehemaligen AfD-Schatzmeisters sei haltlos, heißt es in einer Mitteilung, die am Wochenende veröffentlicht wurde. Die Partei reagierte damit auf Berichte über Ermittlungen der Bremer Staatsanwaltschaft wegen Untreue gegen Magnitz, der auch Abgeordneter des Bundestages ist. Dafür hatte der Bundestag die Immunität des Politikers aufgehoben. Der 66-Jährige ist in den Schlagzeilen, weil er Opfer einer Gewaltattacke am Goetheplatz wurde.

Auslöser für das Verfahren wegen des Verdachts der Untreue ist eine Strafanzeige aus dem Dezember. Inhaltlich gehe es um Parteigelder, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Wochenende. Magnitz selbst sagte der Zeitung „Bild am Sonntag“: „Es geht um ungefähr 724 Euro.“ Der Magistrat habe ihm die Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung bereits bestätigt. „Das ist eine Lachnummer“, meinte der AfD-Politiker. Die Bremer AfD ist in der Vergangenheit schon häufiger mit internen Querelen aufgefallen.

Wie berichtet, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag Videoaufnahmen von dem Überfall auf Magnitz (Tatzeit: Montag vergangener Woche) ins Netz gestellt. Darin nähern sich drei junge Männer von hinten dem Bremer AfD-Chef, einer rammt ihm mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zur Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung seit der Veröffentlichung der Videosequenzen sagte Passade noch nichts. Der Sprecher verwies auf Anfang der Woche. Wegen des großen Interesses an dem Video ist es bei der Bremer Polizei zeitweise zu Serverausfällen gekommen.

Die Bremer AfD hatte kurz nach der Attacke geschrieben, die Täter hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und gegen seinen Kopf getreten, als dieser am Boden lag. Beides ist in den veröffentlichten Aufnahmen des Überfalls nicht zu sehen. Die AfD bezeichnete das Video als wenig aussagekräftig. „Der Einsatz eines gezackten Schlagringes wäre denkbar“, sagte Magnitz der „Bild am Sonntag“ und sprach von einem „Mordversuch“. Dies seien alles Mutmaßungen, sagte Passade am Sonntag. Ein Rechtsmediziner habe sich die Verletzungen des 66-Jährigen angeschaut. Zu weiteren Details will sich der Oberstaatsanwalt mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht äußern.

Das Media-Team der Bremer Polizei hat am Wochenende unter anderem „in eigener Sache“ getwittert, Manipulationsvorwürfe zu dem Video entbehrten jeglicher Grundlage. Es seien alle „tatrelevanten Sequenzen“ ins Netz gestellt worden, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die zweite Kamera sei erst durch einen Bewegungsmelder angesprungen, deshalb sei kein Vorlauf zu sehen. Manipulationsvorwürfe waren im Internet aufgetaucht. Die Polizei beklagte, dass die Diskussion zunehmend unsachlich geführt werde.