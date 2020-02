Bremen Ein Feuerwehrmann als Brandstifter, übermotivierte Ermittler und fragwürdige Beweismittel: Das Bremer Landgericht hat am Mittwoch einen 22-Jährigen wegen einfacher Brandstiftung schuldig gesprochen und eine Bewährungsstrafe verhängt. Dass der Mann überhaupt in Untersuchungshaft saß und die Anklage zunächst von viel schwereren Delikten ausging, ist wohl auf die übermotivierte Arbeit der Polizei zurückzuführen.

Nach Auffassung der Kammer hat sich der 22-jährige Feuerwehrmann nicht, wie ursprünglich angeklagt, wegen elf zum Teil schwerer Brandstiftungen schuldig gemacht, sondern letztlich nur wegen einer. Zu diesem Ergebnis kam das Gericht nach rund zwei Monaten Beweisaufnahme.

Die Kammer unter Vorsitz von Richterin Gesa Kasper verurteilte ihn wegen eines vorsätzlich gelegten Feuers in einem Bremerhavener Parzellengebiet im Mai 2019 zu eineinhalb Jahren Gefängnis. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Bereits vergangene Woche deutete das Gericht an, in insgesamt acht angeklagten Fällen keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann erkennen zu können – und hob den Haftbefehl gegen ihn auf. Zudem habe keine Wiederholungsgefahr bestanden, hieß es. Dementsprechend kam der 22-Jährige, der seit mehreren Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, auf freiem Fuß zur Urteilsverkündung.

Letztlich musste das Gericht die Ursache für zwei verbleibende Feuer klären, die beide am 23. Mai vergangenen Jahres leerstehende Häuser verwüsteten. Dass der Mann diese gelegt hatte, davon war die Staatsanwaltschaft bis zuletzt überzeugt und plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft.

Aber auch diese Brandstiftungen konnte das Gericht dem 22-Jährigen nicht nachweisen. Richterin Gesa Kasper machte jedoch klar, dass man es durchaus für möglich halte, dass der Angeklagte die Feuer legte, letztlich aber nicht zweifelsfrei von seiner Schuld überzeugt gewesen sei.

Dass der Mann mehrere Monate in Untersuchungshaft saß und mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen musste, führte die Vorsitzende auch auf die übermotivierte Arbeit der Bremerhavener Polizei zurück. In den vergangenen Jahren hatten Dutzende Feuer in der Seestadt die Ermittler in Atem gehalten, der oder die Täter konnten meist unentdeckt entkommen.

Als dann in der Nacht auf den 24. Mai 2019 der 22-Jährige festgenommen wurde, „dachten die Beamten wohl, sie hätten den Richtigen“, sagte Kasper. Sie kamen zum Ergebnis, dass das Handy in vielen Fällen am gleichen Funkmast eingeloggt war, in dessen Nähe sich auch die Feuer befanden. Dass aber auch der Wohnsitz des Angeklagten, das Haus der Freiwilligen Feuerwehr und seine Arbeitsstelle ebenfalls in Tatortnähe liegen, bedachten die Beamten womöglich nicht.

„Der Wunsch der Polizei Bremerhaven“, sagte Richterin Kasper, „die Fälle aufzuklären, war so groß, dass man die Augen verschloss – zuungunsten des Angeklagten“. Hätten die Beamten im Vorfeld der Verhandlung in „größerer Klarheit“ deutlich gemacht, dass die Aussagekraft der Handydaten begrenzt sei, wäre es nicht zu elf angeklagten Taten gekommen. Die Ergebnisse seien „ein schwaches Indiz und sagen so gut wie nichts aus – und das hätte die Polizei erkennen müssen“.