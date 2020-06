Bremer Senat Beschließt:: Wieder mehr Menschen bei Veranstaltungen zugelassen

Bremen Im Bundesland Bremen sind von diesem Donnerstag an wieder Veranstaltungen mit bis zu 250 Menschen in Innenräumen erlaubt. Unter freiem Himmel können bis zu 400 Personen zu einer Veranstaltung zusammenkommen, wie das Gesundheitsressort am Dienstag nach einem Beschluss des Bremer Senats mitteilte. Voraussetzungen für solche Zusammenkünfte sind ein Hygienekonzept und die Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern zueinander. Die Veranstalter müssen zudem die Namen der Teilnehmenden protokollieren.

Mit den Regeln werde sichergestellt, dass Veranstaltungen möglichst infektionsfrei verlaufen könnten, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). „Außerdem ermöglichen wir es Veranstalterinnen und Veranstaltern, ihre Veranstaltungen wieder durchführen zu können, und sichern damit wieder Existenzen.“ Bernhard zufolge ist für die Bekämpfung der Pandemie elementar, dass bei einer Infektion die Kontaktpersonen ermittelt werden können. Daher sei es wichtig, dass die Veranstalter die Teilnehmenden erfassen.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden bleiben im Land Bremen bis einschließlich 31. Oktober 2020 verboten.

