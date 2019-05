Bremen Heiß und trocken war der vergangene Sommer, ein Schreckensszenario für viele Landwirte. Er hat aber eine Folge, die Weinkenner in und um Bremen aufhorchen lassen dürfte. Der Jahrgang 2018 umfasst drei verschiedene Sorten Senatswein und ist ein sehr guter Jahrgang.

„Vor dem Sommer hat es im Februar und März Winterwetter mit viel Einlagerung von Wasser gegeben“, erklärt Ratskellermeister Karl-Josef Krötz (61) bei der Präsentation im Rathaus. Das sei „lebensrettend“ für die Weinreben gewesen. Anders als etwa bei Getreide reichen die Wurzeln alter Weinreben bis zu 16 Meter tief. Die Reben auf dem Weinberg Erdener Treppchen im Weinanbaugebiet Mosel in Rheinland-Pfalz wurden 2002 gepflanzt und dürften acht bis zehn Meter lange Wurzeln haben, schätzt Krötz. Sie reichten weit in die Lücken des Schiefergesteins unter der Erde und hätten die Wassereinlagerungen erreicht. So gibt es 700 Flaschen mit 0,75 Litern der Sorte „Bremer Senatswein Erdener Treppchen Riesling Spätlese 2018“ für je 12,50 Euro. Gut gekühlt sei der Wein mit seinem fruchtigen Geschmack ein Hochgenuss, sagt Krötz. Der Wein hat eine leichte Note von Apfel und Pfirsich – kombiniert mit feiner Herbe. „Man spürt den Schiefer, auf dem er gewachsen ist. Die dezente Fruchtsüße ist wunderbar balanciert mit der Säure“, betont Krötz. Die Sorte habe einen Fruchtzuckergehalt von etwa 30 Gramm pro Liter.

Zudem gibt es 1 000 schlanke Flaschen à 0,5 Liter mit der fruchtsüßen Sorte „Riesling Auslese“ für je 15 Euro. Der Geschmack: fruchtsüß, bei 100 Gramm Fruchtzucker pro Liter. Hierfür wurden relativ kleine, gelbe Früchte herausgesucht. Der Geschmack erinnert teilweise an Pfirsich mit Aprikosen- und Mango-Noten mit der fruchtigen Säure des Rieslings als Gegenspieler, sagt Weinexperte Krötz.

Einige Trauben wiesen sogenannte Edelfäule auf. „Sie waren zusammengeschrumpft wie Rosinen“, sagt Krötz. Erfahrene Weinleser suchten sie heraus. Sie wurden mit der Hand auf Sortiertischen gezupft, dabei halfen auch zwölf Mitarbeiter der Werkstatt Bremen des Martinshofs sowie Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), der bei der Präsentation dabei war.

Das Ergebnis: 40 Liter edelsüße „Riesling Trockenbeerenauslese“, in der vergangenen Woche abgefüllt in 100 Flaschen mit 0,375 Litern, die alle in die Schatzkammer des Bremer Ratskellers kommen. Weine dieser Art seien heißbegehrt unter Kennern und hätten schon Preise bis zu 15 000 Euro pro Flasche erzielt, so Krötz. Die Besucher der Präsentation dürfen jeweils ein paar Tropfen probieren. Der süße Geschmack ist geradezu ätherisch. Der Fruchtzuckergehalt liegt bei 400 Gramm pro Liter. Der Wein ist so dicht, dass er schon etwas an Öl erinnert. Ein tiefer, fruchtsüßer Geschmack tapeziert regelrecht den Gaumen und hallt lange nach – so etwas wird selten geerntet, so der Ratskellermeister. „Ich habe das 1976 erlebt. Da war ich vier Wochen jeden Tag im Schwimmbad und von nachts um zwei bis 11 Uhr mittags an den Weinstöcken“, erinnert sich Krötz.

Begeistert von der Arbeit am Erdener Treppchen ist Vanessa-Maria Giesenberg (33) vom Martinshof, die zum ersten Mal dort war. „Es war zwar ein bisschen anstrengend, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe auch den Oechsle-Wert von Weinen bestimmt. Das war schon aufregend“, sagt sie.

Dafür füllte sie den Wein in Röhrchen und maß mit einer speziellen Spindel.

Der Senatswein geht in diesem Jahr in die sechste Saison. „Es ist Zeit, dass er den Projektstatus verlässt. Das Ganze ist mittlerweile eine Tradition geworden“, sagt Ahlrich Weiberg, Geschäftsführer der Werkstatt Bremen.

Erhältlich sind die Riesling Spätlese und die Riesling Auslese im Ratskeller und im Martinshof-Shop (Am Markt).