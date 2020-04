Forschung: Alternativplan fürs ewige Eis

Bremen /Bremerhaven Es ist ein eisiges Projekt, das das Alfred-Wegener-Institut (AWI) leitet. Und ein gewaltiges. Und ein langes. Ein Jahr ist für die „Mosaic“-Expedition vorgesehen. 80 Institute aus 20 Ländern arbeiten dabei zusammen. Die Corona-Pandemie macht das ehrgeizige Projekt noch schwieriger. Doch die Expedition soll fortgesetzt werden, teilte das AWI jetzt mit – wenn auch mit Alternativplan für die „Polarstern“-Versorgung. Eine Zwischenbilanz des Projekts zeige, dass die „wertvollen Daten der kommenden Monate unverzichtbar für die Wissenschaft“ seien, wie eine Sprecherin sagte.

Nach einer „erfolgreichen ersten Hälfte“ der mehr als einjährigen Drift durch das Nordpolarmeer war der dritte Team-Wechsel für Anfang April als Flugzeug-Transfer bei Spitzbergen geplant. Doch Corona machte einen Strich durch die Planungen. Und auch für Versorgungsfahrten vorgesehene internationale Eisbrecher können derzeit keinen Personaltransfer durchführen. Nun hat man innerhalb weniger Wochen einen „komplett neuen Alternativplan“ entwickelt, wie es heißt. Der Austausch soll mit den beiden deutschen Forschungsschiffen „Sonne“ und „Maria S. Merian“ von Bremerhaven aus erfolgen.

Die Schiffe sind wegen der weltweiten Pandemie-Maßnahmen gerade nach Deutschland zurückgekehrt. Die „Polarstern“ wird sich mit den beiden Schiffen in ruhigen Gewässern um Spitzbergen für einen vollständigen Teamwechsel von etwa 100 Personen sowie Austausch von Fracht und Versorgungsgütern treffen, berichtete das AWI. Anschließend wird die „Polarstern“ mit ihrem neuen Team wieder ins Eis fahren und die Expedition im Arktischen Ozean fortführen.

„Die Expedition war mit zahlreichen Alternativplänen in der Schublade auf fast alle denkbaren Szenarien vorbereitet. Doch die Pandemie machte es erforderlich, ein komplexes Alternativszenario für gänzlich neue, so noch nie dagewesene und ungeahnte Bedingungen zu entwickeln“, zitierte das AWI Expeditionsleiter Prof. Markus Rex.

Der neue Austauschplan wird von umfangreichen Sicherheitskonzepten in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden begleitet, hieß es weiter. Ab Anfang Mai werden die Teilnehmer des nächsten Expeditionsabschnitts in Deutschland in eine kontrollierte Quarantäne gehen und währenddessen mehrfach auf Corona getestet. Das, so das AWI, soll sich jedoch nicht auf die Gesamtdauer von „Mosaic“ auswirken. Das geplante Ende der Expedition sei weiterhin der 12. Oktober.

Je nachdem wie die Drift weiter verlaufe, werde das Forschungscamp anschließend eventuell weiter in Richtung Nordpol verlegt, so Expeditionsleiter Rex. „Die enorme Datenfülle, die wir während der vergangenen sieben Monate geerntet haben, begeistert uns. Trotz der gegenwärtigen Widrigkeiten hoffen wir, die Expedition über den gesamten Zyklus eines Jahres fortzusetzen und wie geplant im Oktober zum Abschluss zu bringen.“