Bremen /Bremerhaven Durch den Softwarefehler eines externen Dienstleisters haben in Bremen 505 Polizeibeamte offenbar zu viel Gehalt erhalten. Nun verlangt das Land die Mehrzahlung zurück. Dazu erklärte am Wochenende der innenpolitische Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Peter Zenner: „Kurz vor Weihnachten die zusätzliche Bezahlung vom Weihnachtsgeld oder Gehalt der Beamten abzuziehen, ist ein erneuter Schlag ins Gesicht der Menschen, die jeden Tag für unsere Sicherheit sorgen und dabei mitunter Leib und Leben riskieren.“ Die FDP spreche sich dafür aus, den Beamten die zu viel gezahlten Beträge zu belassen.

Ferner verlangte Zenner, die immensen Überstunden bei der Polizei abzubauen. Hier, so der FDP-Politiker, müsse es bevorzugt zu einem Freizeitausgleich kommen. „Zumindest sollte auf Wunsch eine Auszahlung der Überstunden schnell erfolgen.“

Auch in Bremerhaven schiebt die Polizei einen Berg an Überstunden vor sich her. Inzwischen haben die Beamten in der Seestadt die Möglichkeit, sich die Mehrarbeit finanziell vergüten zu lassen. Dem Vernehmen nach entscheiden sich die meisten Polizistinnen und Polizisten aber für einen Freizeitausgleich, weil die Höhe der Überstundenbezahlung nur wenig attraktiv sei.