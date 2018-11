Bremen Mit Schlägen und Tritten soll ein 17-Jähriger einen 19-Jährigen nach einer Feier in Bremen schwer am Kopf verletzt haben. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war es zwischen den beiden Männern und anderen Beteiligten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Streit gekommen. Als der 19-Jährige das Veranstaltungszentrum verließ, fingen der Jugendliche und dessen Bekannte den Mann auf dem Parkplatz ab und griffen ihn an. Mit Tritten soll der 17-Jährige dem 19-Jährigen erhebliche Gesichts- und Kopfverletzungen zugefügt haben. Erst als zwei Passanten eingriffen, soll der Jugendliche von seinem Opfer abgelassen haben. Gegen den 17-Jährigen wurde Haftbefehl beantragt. Ein weiterer junger Mann wurde vorübergehend festgenommen.