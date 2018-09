Bremen Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag am Hillmannplatz auf einen 16-Jährigen eingetreten. Der Jugendliche kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 3.20 Uhr beobachtete ein 23-Jähriger, wie die beiden Unbekannten gegen den Kopf des am Boden liegenden Jugendlichen traten. Während der Zeuge die Täter ansprach, stellte ein 17-Jähriger sich schützend dazwischen. Die Unbekannten ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Die Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahren alt gewesen sein. Einer von beiden hatte schwarze Haare und braune Augen. Er trug eine dunkelgraue Daunenjacke, eine blaue Jeans und Sportschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass „jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen tödlich sein kann“. Wenige Zentimeter könnten entscheidend sein. Es hänge „regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab“, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden.

Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei lobt das couragierte Verhalten der beiden Zeugen. Dank ihres schnellen Handelns hätten die Täter von ihrem Opfer abgelassen und dadurch womöglich Schlimmeres verhindert.