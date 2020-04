Bündnis 90 / Die Grünen In Bremen: Polizei ermittelt wegen Graffiti und verdächtigem Brief

Bremen Ein Brief mit einem verdächtigen Pulver und Farbschmierereien am Parteibüro haben Bündnis 90 / Die Grünen in Bremen in dieser Woche in Atem gehalten.

Zunächst hatten Unbekannte die gesamte Fassadenfläche des Parteibüros an der Straße Am Wall zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mit weißer Farbe beschmiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstagvormittag löste dann ein verdächtiger Brief mit einem Pulver in der Landesgeschäftsstelle in der Bremer Innenstadt einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Diese stuften bei der Überprüfung des Briefes fest, dass das enthaltene Pulver ungefährlich war. Zudem enthielt er ein antisemitisches und rechtsradikales Schreiben. Die Ermittlungen laufen.

Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 entgegen.