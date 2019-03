Bremen Die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer soll Nachfolgerin des Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber werden, der im Februar gestorben ist. Dem Vernehmen nach hat sich eine große Mehrheit der SPD-Fraktion dafür ausgesprochen, das Amt bis zum Ende der Wahlperiode kurzfristig wiederzubesetzen.

Damit wolle man der Bedeutung des Amts Rechnung tragen, hieß es seitens der Partei. Formal muss die Fraktion Grotheer noch nominieren. Am 26. Mai wird in Bremen ein neues Parlament gewählt. Die Politikerin Grotheer würde das Präsidentenamt gern auch dauerhaft übernehmen. Um das Vorschlagsrecht für die nächste Legislaturperiode zu haben, muss die SPD am 26. Mai aber erst einmal wieder stärkste Fraktion werden.

Die ebenfalls als Interimskandidatin gehandelte frühere Senatorin Ingelore Rosenkötter hat sich entschieden, für die Übergangszeit nicht als Präsidentin zur Verfügung zu stehen – mit Verweis auf ihre Lebensplanung. Rosenkötter kandidiert nicht für die neue Bürgerschaft.

Grotheer, von Haus aus Juristin, hat für den Fall ihrer Wahl in der März-Bürgerschaftssitzung angekündigt, die Differenz zwischen ihrem Abgeordnetengehalt und dem Präsidentengehalt für den Rest der Wahlperiode der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe zu spenden.