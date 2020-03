Bürgerschaft: Debattieren und gemeinsam Wirken

Bremen Arne Frankenstein wird der Nachfolger von Joachim Steinbrück als Landesbehindertenbeauftragter Bremens. Die Bremische Bürgerschaft, die in der Coronakrise aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelung in der Halle 7 tagt, hat den Juristen am Donnerstag gewählt.

Vorfreude auf Debatten

In seiner neuen Funktion freue er sich auf kontroverse Debatten genauso wie auf gemeinschaftliches, solidarisches und zielgerichtetes Wirken für die Rechte und Interessen behinderter Menschen, sagte Frankenstein. Vor elf Jahren sei die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Neben neuer Aufmerksamkeit habe sie auch neue rechtliche Verbindlichkeit gebracht. Seitdem habe sich einiges erheblich verbessert, auch in Bremen. Frankenstein: „Eine inklusive Gesellschaft sind wir damit noch nicht. Deshalb sage ich ganz deutlich: Wir stehen noch immer am Anfang einer Entwicklung.“

Eine besondere Herausforderung sieht Arne Frankenstein in der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Bremen. Besonders am Herzen liegt ihm zudem das Zusammenspiel von Klimaschutzpolitik und Menschenrechten. Die klimapolitischen Herausforderungen seien eine Chance, bestehende Konzepte von gesellschaftlichem Zusammenleben wie Mobilität oder Wohnen neu zu denken. Aber das Zusammenleben müsse nicht nur ökologischer, sondern auch diskriminierungsfreier sein. Bei der Entwicklung neuer Mobilitätsangebote zum Beispiel dürften behinderte Menschen nicht ausgeschlossen werden.

Der bisherige Amtsinhaber Steinbrück freute sich „sehr“ über die Wahl Frankensteins. Dieser sei ein Kenner des Behindertengleichstellungsrechts und bringe wichtige praktische Erfahrungen in der Interessenvertretung behinderter Menschen mit. Joachim Steinbrück, Jahrgang 1956, ist seit Juli 2005 Behindertenbeauftragter in Bremen.

Viele Jahre Ehrenamt

Arne Frankenstein, Jahrgang 1987, ist Jurist. Nach Studium in Hamburg und Referendariat in Bremen arbeitete er als freiberuflicher wissenschaftlicher Autor und Gutachter im Völker-, Sozial- und Behindertengleichstellungsrecht. Seit Sommer 2019 ist er Lehrbeauftragter am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda.

Frankenstein ist von Geburt an behindert, zu seiner selbstbestimmten Lebensführung nutzt er seit Kindertagen einen Rollstuhl und persönliche Assistenz. Er engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Behindertenbewegung.