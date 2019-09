Bremen Ein neuer Rekord: 10 000 Menschen laufen am Samstag beim Demonstrationszug des dritten Bremer Christopher Street Days (CSD) seit der Premiere 2017 mit. Am Straßenrand ist es voll. Die Bremer feiern mit.

„40 Jahre CSD in Deutschland“ steht auf dem Banner an vorderster Position. Getragen wird er unter anderem vom Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und der Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Techno- und Dance-Sounds schallen von großen Trucks. Schwule, Lesben und Sympathisanten haben sich richtig in Schale geworfen.

Ein Mann mit Ledermaske stürmt vor der Fußgruppe der „Hamburg Puppies“ voran, den maskierten Kopf weit nach vorn gestreckt. Die Fetischisten praktizieren „Human Pupplay“: Menschen schlüpfen in die Rolle von Hundewelpen und werden von einem Herrchen an die Leine genommen. Sie tragen aufwendige Ledermasken in Form von Hundeköpfen. Die Hamburger Gruppe ist zum ersten Mal in Bremen dabei.

Maic (52) und Marc (41) aus Braunschweig tragen nachgebildete Tuschkästen vorm Bauch. Ein großer Pinsel ragt, durchaus phallisch, in die Höhe. Das Paar lässt sich zu jeder CSD-Saison ein neues Kostüm einfallen. Über 20 sind in der Sammlung.

„Es lohnt sich, gegen Diskriminierung zu kämpfen“, sagt Robert Dadanski (41), Sprecher des Bremer CSD. Er steht bei der Abschlussveranstaltung mit Irene Koch (64) auf der Bühne, die 1979 eine erste CSD-Demo in Bremen anführte. Sie wurde massiv beschimpft. „Ich empfinde das heute als späte Wertschätzung“, sagt sie und bekommt einen lauten Applaus.