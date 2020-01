Bremen Sieben Tage – sieben Städte, so lautet das Motto, unter dem das Trio Karl-Dieter Karl, Alex Rosenrot und Dari ab Montag, 20. Dezember, durch den Nordwesten ziehen wird. Der Name ist Programm: Von Bremen über Rhauderfehn bis nach Osnabrück machen der Komiker, die Schlagersängerin und der Deutschpop-Sänger Station und haben ein „ziemlich buntes Programm“ im Gepäck, wie der Initiator der „Comedy meets Music“-Reihe, Michael Heeren, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Karl-Dieter Karl, verspricht. In Bremen ist das Trio am Montag, 20. Januar, zu Gast.

Die Zuschauer erwartet der preisgekrönte Newcomer Dari. Der Deutschpop-Sänger, der mit bürgerlichem Namen Darius Zander heißt, wurde vor gut einem Monat mit dem deutschen Rock & Pop-Preis für sein Album VLI in der Kategorie „Deutscher Pop 2019“ ausgezeichnet. Damit steht er in einer Reihe mit Künstlern wie Silbermond und Yvonne Catterfeld. Eine Verletzung sorgte einst dafür, dass der gebürtige Kölner seine Profikarriere bei Fortuna Köln an den Nagel hängen musste. Nach seiner Teilnahme bei der sechsten Staffel der Castingshow „The Voice“ sammelte er zudem bereits Bühnenerfahrung als Vorband der Gruppe „Pur“.

Reichlich Bühnenerfahrung bringt auch die Schlagersängerin Alex Rosenrot mit. Bereits 2009 wurde sie fester Bestandteil der Liveband des ZDF Fernsehgartens. Im gleichen Jahr gründete sie das Duo Rosenrot, mit dem sie viele verschiedene Singles veröffentlichte. Im vergangenen Jahr folgte ihr erstes Soloalbum „Alles auf jetzt“.

Ergänzt wird dieses Musikprogramm durch den Moderator Michael Heeren und sein Alter-Ego Karl-Dieter Karl, der sein neues Programm im Gepäck hat. Dieses zeichnet sich vor allem durch das nicht vorhandene Konzept aus, wie Karl erklärt. „Das spiegelt den Zeitgeist wieder: Nichts ist mehr, wie es vorher war – das sieht man auch, wenn man über den großen See nach Amerika schaut: Da sieht man Land. Land unter. Meine Devise lautet: Man muss sich kümmern, und ich kümmere mich um alles. Und am Ende des Abends fragt sich jeder: Worum ging es eigentlich gerade?“, so Karl-Dieter Karl.

Neben guter Unterhaltung verfolgt Michael Heeren mit seiner Veranstaltungsreihe auch einen guten Zweck. So wird ein Teil der Einnahmen an Carola Lo Cicero und den Verein „Heart for Life“ aus Senden im Allgäu gehen. Der Verein unterstützt krebskranke Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung in Notsituationen gekommen sind, und begleitet sie mitunter auf ihrem letzten Weg.

• Comedy meets Music gastiert am Montag, 20. Januar, ab 20 Uhr im Schnürschuh Theater in Bremen. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 19,95 Euro regulär, 16,95 Euro ermäßigt. Die Karten sind erhältlich bei dem Online-Ticket-Portal eventim.de. Ein Ticket an der Abendkasse kostet 24,95 Euro.