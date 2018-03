Bremen Animator Thomas Derksen bewegt einen Soldaten auf dem Bildschirm. Der Kampfschauplatz ist allerdings noch karg und weitgehend grau. Derksen kann auf alle Feinheiten in den Bewegungen und der Haltung Einfluss nehmen. „Ich habe quasi eine Puppe, ich kann den Soldaten überall anfassen“, sagt Derksen. Eine kreative Atmosphäre durchströmt die Hallen des Unternehmens „King Art“ in der Bremer City (Tiefer 5). 38 eher junge Menschen entwickeln hier Computerspiele.

Das Unternehmen erhielt kürzlich den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bestes Studio“. Der mit 12 000 Euro dotierte Preis wird von Brancheninsidern vergeben. „Der Preis hat uns sehr gefreut. Er bedeutet, dass wir als Team einen guten Job gemacht haben“, sagt Jan Theysen, der das Unternehmen im Jahr 2000 zusammen mit Marc König gegründet hat. Heute erreicht „King Art“ einen Jahresumsatz von mehr als zwei Millionen Euro.

Derksen arbeitet an „Iron Harvest“. Sebastian Gothe, 23 Jahre alt, Praktikant im Bereich Grafik, benutzt Dreiecke als grafische Grundelemente. Er kann sie dehnen oder auch paarweise zu Vierecken zusammenfügen. Aus Dreiecken baut er zum Beispiel auch Türgriffe und Türen. Für „Iron Harvest“, seit bereits eineinhalb Jahren in Entwicklung, läuft bis zum 13. April eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung per Crowdfunding. Man kann das Spiel jetzt in unterschiedlich luxuriösen Editionen über die Firmenhomepage vorbestellen. Geliefert wird es in etwa eineinhalb Jahren. Theysen hofft auf Einnahmen von mehr als einer Million Euro.

Programmierer Thomas Jahn steht dagegen täglich vor anderen Herausforderungen: „Dem Computer muss man alles ganz genau sagen.“ Es sei, als schreibe man ein Kochbuch für jemanden, der keine Ahnung vom Kochen habe. Insgesamt zwölf Programmierer arbeiten bei „King Art“. Theysen sagt: „Das Spannende hier ist, dass absolute Technikleute auf Künstler treffen.“

Nach der Firmengründung schreiben Theysen und König Spiele, die über den Browser genutzt werden können. Den Anfang machte „Murphys Gesetz“. „Es geht bei dem Spiel darum, einem Familienvater den Morgen zu verderben und ihn auf 180 zu bringen. Der Spieler kann ihm zum Beispiel den Kaffee zu heiß kochen. Oder ein Kind lässt ein Spielzeugauto vom Tisch fallen, woraufhin der Vater ausrutscht“, erklärt Theysen. Das Spiel sei millionenfach aufgerufen worden. Es folgten weitere Browserspiele, unter anderem für die Internetauftritte von RTL und Sport 1. Noch heute arbeitet eines von drei bei „King Art“ tätigen Teams an Browserspielen.

Theysen und König gehören in der deutschen Spielebranche zu den alten Hasen. Auf „Youtube“ tritt Theysen in der Serie „Devplay“ zusammen mit anderen Entwicklern auf und gibt Erfahrungen weiter. Das Wichtigste bei der Entwicklung kann er auf eine kurze Formel bringen: „Gut ist ein Spiel, das den Spieler herausfordert, aber nie überfordert. Es muss den Spieler bei Laune halten, ihm das Gefühl geben, voranzukommen.“

Mehr Infos unter www.kingart-games.com