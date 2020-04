Corona: Bremer Kliniken rüsten sich für Ernstfall

Bremen In der Corona-Krise arbeiten alle Bremer Kliniken zusammen – ob kommunal unter dem Dach der Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) oder frei. Planbare Operationen werden verschoben, spezielle Covid-Stationen eingerichtet, Patienten in andere Krankenhäuser verlegt, Personal hilft an anderen Standorten aus. Eine dieser Kliniken ist das Rot-Kreuz-Krankenhaus (RKK) in der Neustadt, an dessen Beispiel wir aufzeigen, wie in wenigen Wochen der gesamte Betrieb auf den Kopf gestellt wurde.

Umstrukturierung

„Während draußen das Leben zu erstarren scheint, dreht sich im Krankenhaus alles immer schneller“, sagt RKK-Sprecherin Dorothee Weihe. Alle Abläufe wurden neu gedacht, Bereiche geschaffen, andere geschlossen, der Krisenstab tagt beinahe täglich. Jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse darüber, wie Prozesse und Bereiche noch besser organisiert werden können, um der erwarteten Welle schwerkranker infizierter Menschen zu begegnen.

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) rechnet damit, dass Bremen in der Hoch-Zeit 200 bis 300 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten brauchen wird. Bisher gibt es 162, belegt zum Großteil mit Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind. Neue Geräte sind bestellt. Bislang steigt die Kurve der Infizierten in Bremen vergleichsweise langsam an.

Zurück zum RKK: Geschäftsführer Dr. Walter Klingelhöfer ist stolz auf sein Team. Das hat er den Mitarbeitern bereits persönlich gesagt, möchte es aber unbedingt auch öffentlich wiederholen. „In wenigen Wochen den Betrieb eines ganzen Krankenhauses umzukrempeln, dafür bedarf es eines ungeheuren gemeinschaftlichen Kraftaktes“, sagt er und lobt den „Zusammenhalt und die ungeheure Motivation“. Da sei keine Berufsgruppe ausgenommen.

Notfälle werden im Akutkrankenhaus RKK weiter behandelt und operiert – ob Herzinfarkt, Unfall, schwere Durchblutungsstörungen, Krebserkrankung. Planbare Operationen wurden jedoch verschoben.

Zweite Notaufnahme

Eingerichtet wurde eine zweite Notaufnahme für Corona-Verdachtsfälle und -Infizierte – mit eigener Zuwegung für den Rettungsdienst, Personal und allen notwendigen Gerätschaften.

Die Kapazitäten der Intensivstation wurden räumlich und personell erweitert, Corona-Patienten von anderen getrennt. Die Anzahl der Beatmungsbetten wurde verdoppelt, eine Aufstockung ist laut Klingelhöfer möglich, wenn die Behörden Nachschub besorgen. Normale Krankenhausstationen wurden zu Corona-Bereichen mit 65 Betten umorganisiert – samt aller notwendigen Umzüge, Vorbereitungen, Schulungen der Mitarbeiter und deren Ausstattung mit Schutzkleidung. Auch hier heißt es: Erweiterung möglich. Zurzeit wird auf der Intensivstation ein Corona-Patient beatmet, drei andere liegen auf der Corona-Station.

Und die Mitarbeiter? „Alle müssen ran“, heißt es. Die Dienstpläne aller Bereiche wurden dafür komplett neu organisiert. Zur Unterstützung des RKK-Personals sind einige erfahrene Mitarbeiter aus der Roland-Klinik gekommen. Patienten, die im RKK notfallmäßig operiert wurden, werden in die Roland-Klinik gebracht und dort gemeinsam von Ärzten beider Häuser versorgt – praktische Hilfe in Notzeiten. Damit die Beschäftigten während der Corona-Krise mal zur Ruhe kommen können, wurden Extra-Bereiche geschaffen. Möglich sind Catering, physiotherapeutische und psychologische Unterstützung. Das sei sehr wichtig, sagt Barbara Scriba-Hermann, Pflegerische Geschäftsführung.

Beratung per Telefon

Die Klinik hat aufgrund des Besuchsverbots eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Unter Telefon 0421/5599-0 haben geschulte Mitarbeiter ein offenes Ohr und finden Lösungen für den Kontakt zwischen Patienten und ihren Liebsten, wie es heißt. Eine zweite Hotline steht den Mitarbeiter bei Fragen zur Verfügung. Bereits geplante Sprechstundentermine finden statt.