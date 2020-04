Corona: Entscheidung über Maskenpflicht am Freitag

Bremen Noch gibt es keine Maskenpflicht in Bremen. Noch bleibt es bei der „dringenden Empfehlung“, überall dort, wo es eng wird, einen Nase-Mund-Schutz zu tragen. Also in Bussen, Bahnen und Zügen sowie in Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten. Der rot-grün-rote Senat will noch bis Freitag abwarten und dann über eine Maskenpflicht entscheiden, die am Montag in Kraft treten könnte.

„Masken sind Fremdschutz“, sagte am Dienstag Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Es gehe um den Schutz der anderen Menschen. Sollte man bis Freitag feststellen, dass sich 90 Prozent freiwillig an die Empfehlung hielten, dann wäre das Ziel ohne Verpflichtung erreicht. Er habe die Hoffnung, dass die Maskenpflicht freiwillig umgesetzt werden könne. „Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir entsprechend andere Beschlüsse fassen.“ Erste Erkenntnisse geben eher wenig Anlass zur Hoffnung. Laut Ordnungsamt habe sich am Montag nur etwa jeder Fünfte beim Einkaufen oder im Öffentlichen Personennahverkehr eine Mund- und Nasenbedeckung getragen.

Um „Lockerungsübungen“ ging es auch am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung. Der Senat will Bezirkssportanlagen und Sportplätze unter freiem Himmel ab Sonnabend wieder öffnen. Joggen auf dem Sportplatz, Tennis- und Golfspielen, auch Turnen am Trimm-Dich-Pfad im Park – all das soll unter Einhaltung der Kontaktregeln wieder möglich sein, sagte Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Bei der Lockerung für die Sportvereine gehe es aber nur um kontaktarme Sportarten. Sporthallen, Umkleideräume und Duschen müssten geschlossen bleiben.