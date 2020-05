Corona-Krise: Die Gastronomie muss noch ein wenig warten

Bremen Die Gastronomen müssen noch ein paar Tage warten, bis sie wieder öffnen dürfen. Anders als in Niedersachsen, wo die Restaurants bereits am Montag wieder loslegen durften, erlaubt Bremen den Gastronomiebetrieben die Öffnung erst ab kommendem Montag. Starten darf dann aber auch die Hotellerie. Das wurde am Dienstag unter anderem bei einer Sitzung des Bremer Senats beschlossen.

Die Beschlüsse verkündeten im Anschluss Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und die Senatorinnen. Bovenschulte sagte, das Land Bremen sei bei den Corona-Auflagen „behutsam“ vorgegangen und behalte diese Linie auch beim Öffnen bei. Man müsse stets das Infektionsgeschehen im Blick behalten. „Ziel bleibt, mit der Pandemie leben zu lernen“, so der Bürgermeister. „Es darf nicht passieren, dass wir bisher Erreichtes verlieren.“

Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) räumte später ein, dass der Lockdown „fast leichter“ gewesen sei, als der „schrittweise Weg in eine andere Normalität“. Die Beschlüsse im Überblick:

• Einzelhandel

Die 800-Quadratmeter-Grenze fällt weg. Alle Geschäfte dürfen am 13. Mai wieder öffnen. Zugelassen ist eine Person mit Mund-Nasen-Schutz auf zehn Quadratmetern Verkaufsfläche. Viele Läden regeln das über Körbe oder Einkaufswagen.

• Gastronomie/Hotels

Ab 18. Mai dürfen Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Discos, Bars, Hotels und Campingplätze unter strengen Auflagen wieder aufmachen. Die Tische müssen zwei Meter auseinanderstehen, zwischen Gästen und Personal muss der Abstand 1,50 Meter betragen. Eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz besteht nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Es besteht aber eine Sitzplatzpflicht, „damit es keine Enge am Tresen gibt“, wie Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) sagte. Büfetts sind verboten, auch in Hotels. Das Frühstück muss also wieder serviert werden. Wer in einem Lokal speisen will, muss seine Kontaktdaten hinterlassen, sie werden drei Wochen aufgehoben. Die Betriebe müssen ein Konzept zur Hygiene und zum Arbeitsschutz vorlegen.

Er sei sich durchaus bewusst, dass es beim Ausgehen „schwierig und nicht gemütlich wird“, sagte Bürgermeister Bovenschulte. Doch die Alternative einer weiteren Schließung wolle der Bremer Senat der Gastronomie ersparen.

• Veranstaltungen

Sie bleiben zunächst komplett verboten. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) erinnerte an Veranstaltungen wie Ski-Partys und Karneval, die das Ausbruchsgeschehen förderten. Fußballspiele erwähnte sie nicht. Bis Ende August bleiben Events ab 1 000 Zuschauern unter freiem Himmel und ab 200 Menschen in geschlossenen Räumen untersagt. Kleinere Veranstaltungen könnten möglicherweise im August genehmigt werden – mit starken Einschränkungen und einem Konzept, ließ Bovenschulte durchblicken. Vogt betonte, Bremen werde sich auf Bundesebene für einen Rettungsschirm für Gastronomie, Hotellerie, Veranstalter, Schausteller und Reisebranche einsetzen. Auch wenn es in einigen Bereichen nun unter Auflagen wieder losgehe, sei ein wirtschaftliches Arbeiten kaum möglich.

• Kitas/Schulen

In den Kitas soll es ab 18. Mai mehr geben als die derzeitige Notbetreuung. Hinzu kommen dann Kinder mit Sprachförderbedarf und aus Problemstadtteilen. Ab 1. Juni kehren schrittweise die Vorschulkinder zurück – das wären laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) dann insgesamt 40 Prozent aller Kita-Kinder. Ab Mitte Juni sollen weitere Kinder kommen, wenn es der Infektionsschutz zulässt. In die Schulen sollen schrittweise alle Jahrgänge zurückgeholt werden. Ab 25. Mai sollen die Kinder an zwei Tagen mindestens acht Stunden Unterricht in der Schule haben, ab Mitte Juni soll die Hälfte aller Schüler in wechselnden Schichten lernen. Homeschooling geht weiter.

• Pflege

Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen können ab sofort das Kontaktverbot lockern, wenn sie der Behörde „ausgereifte Konzepte“ nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts vorlegen, so Stahmann. Spätestens bis zum 25. Mai soll es in allen Häusern Lockerungen geben.