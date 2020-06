Corona-Krise: Klimaschutz soll Klammer für Investitionen sein

Bremen Die Bremer Grünen wollen die Corona-Hilfspakete von Bund und EU mit dem 1,2 Milliarden Euro schweren „Bremen-Fonds“ des Senats konjunkturstützend und klimastützend verknüpfen. „Im Konjunkturprogramm des Bundes steckt viel drin, womit wir in Bremen gut arbeiten können“, sagte Henrike Müller, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Doch neben erfreulichen Ansatzpunkten blieben auch riesige Lücken. So sei der Pflegebereich unterrepräsentiert. „Es gibt jetzt große Möglichkeiten, Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt anzugehen“, so Müller. Sie fordert eine „Neubewertung von klassischen Frauenberufen“.

Die Grünen jedenfalls wollen mit „Bremen-Fonds“ und Konjunkturpaketen die „Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft“ voranbringen und fordern „gezielte Investitionen in langfristige Zukunftsprojekte“.

Es sei Zeit für eine „grüne Industriepolitik“, ergänzte der wirtschaftspolitische Sprecher Robert Bücking. Darum sollen Bund und EU die Stahlindustrie und damit auch die „Bremer Hütte“ (das Arcelor-Mittal-Stahlwerk) bei der Umstellung auf klimaneutrale Technologien unterstützen. Die Automobilindustrie müsse auf den „Technologiewandel hin zur Elektromobilität“ fokussiert werden. „Bremen muss seine Möglichkeiten nutzen, um den Technologiewechsel zu stärken“, sagte Bücking. Dazu zähle ein zügiger Ausbau des Ladesäulennetzes für E-Autos.

Die Grünen wollen für die Häfen ein Investitionsprogramm, um Landstrom und die Anwendung von grünem Wasserstoff in der Schifffahrt voranzubringen. Bücking fordert zudem eine stärkere Kooperation der Hafenstädte sowie das Zusammenspiel der norddeutschen Bundesländer beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft und beim weiteren Ausbau der Offshore-Windkraft.

„Der Klimaschutz muss die Klammer der Investitionen sein“, sagte Philipp Bruck, klima- und energiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Die Corona-Krise werde irgendwann vorübergehen, die Klimakrise aber bleibe eine dauerhafte Herausforderung. „Klimaschutz schafft Arbeitsplätze“, fuhr Bruck fort. Ein Schritt in die richtige Richtung sei das von der Bürgerschaft beschlossene Photovoltaikprogramm, das besagt, das Neubauten zukünftig mit Solarzellen auf dem Dach ausgerüstet sein müssen.

Eine konkrete Forderung rundet das Grünen-Paket ab. So sollen aus den Mittel des „Bremen-Fonds“ 30 Millionen Euro in einen Innovations-Planungstopf fließen. „Damit wollen wir Projekte schnell planungsreif und bissfest machen“, sagte Bücking.